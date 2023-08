„Das Sommerhaus der Stars“ bekommt 2023 mehr Sendezeit

Anzeige

RTL hat am Freitag den Starttermin der neuen Staffel „Sommerhaus der Stars“ verkündet und verspricht dabei mehr Folgen denn je.

Anzeige

Am 19. September 2023 soll die neue Staffel der RTL-Reality-Show Premiere feiern, kündigte der Sender am Freitag an. Die achte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ soll dabei mehr Folgen denn je umfassen, verspricht RTL. Wer ein RTL+ Abo besitzt, kann die erste Episode schon am 12. September streamen.

In diesem Jahr werden folgende Promi-Paare in das Sommerhaus einziehen: Eric und Edith Stehfest, Claudia Obert und Max Suhr, Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, Walentina Doronina und Can Kaplan, Tim Toupet und Carina Crone, Justine Dippl und Arben Zekic, Pia Tillmann und Zico Banach, Aleksandar Petrociv und Vanessa Nwattu. Im Vorfeld kursierten in diversen Medien schon allerlei kryptische Äußerungen, Anspielungen und Spekulationen zu der neuen Staffel. Unter anderem wurde über potentielle Handgreiflichkeiten bei den Dreharbeiten berichtet. Bis Gewissheit herrscht, was im „Sommerhaus der Stars“ geschah und ob es tatsächlich zu Ausschreitungen kam, müssen sich alle Fans des Formats nun noch wenige Wochen gedulden.

RTL verkündet Sendetermine für „Das Sommerhaus der Stars“ 2023

Folge 1: 12. September (RTL+) und 19. September (RTL)

Folge 2: 19. September (RTL+) und 26. September (RTL)

Folge 3: 26. September (RTL+) und 3.Oktober (RTL)

Folge 4: 3. Oktober (RTL+) und 10. Oktober (RTL)

Folge 5: 10. Oktober (RTL+) und 17. Oktober (RTL)

Folge 6: 17. Oktober (RTL+) und 24. Oktober (RTL)

Folge 7: 24. Oktober (RTL+) und 31. Oktober (RTL)

Folge 8: 31. Oktober (RTL+) und 1. November (RTL)

Folge 9: 1. November (RTL+) und 7. November (RTL)

Folge 10: 7. November (RTL+) und 8. November (RTL)

Folge 11: 8. November (RTL+) und 14. November (RTL)

Folge 12: 14. November (RTL+) und 15. November (RTL)

Quelle: RTL

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.

Bildquelle: df-RTL-LOGO: RTL