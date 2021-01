Dating-Format „Take me Out“ erstmals nur mit Männern

Anzeige

Das Jahr 2021 fängt schwul an. Erstmals seit 2013 bestreitet RTL seine Dating-Show „Take Me Out“ mit Ralf Schmitz nur mit Männern.

Die beiden Spezialausgaben heißen „Take Me Out – Boys Boys Boys“ und kommen am 9. und 30. Januar (23.00 Uhr). Die üblichen Regeln gelten auch für Schwule. Ein Mann stellt sich dem Urteil von 30 Singles. Die Herren, die der Kandidat nicht von sich überzeugen kann, können in drei Runden den Buzzer drücken und freiwillig ausscheiden.

Bleiben am Ende mehr als zwei Männer im Spiel, kann der Kandidat zwei Favoriten wählen und stellt seine entscheidende Frage, um sich für einen Sieger zu entscheiden. Das Paar kann sich dann bei einem Date in der „Take Me Out“-Limousine näherkommen.