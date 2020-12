„Der König der Kindsköpfe“: Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall kämpfen heute in neuer RTL-Show

Anzeige

Heute Abend lässt RTL die drei Comedians das erste Mal gegeneinander antreten. Dabei könnte das Ego des Siegers der Trumpf im Ärmel sein.

“Der König der Kindsköpfe” – so heißt die neue RTL-Abendunterhaltung, die ab heute im Fernsehen zu sehen ist. In vier Sendungen müssen die Comedians Mario Barth, Oliver Pocher und Chris Tall in lustigen Herausforderungen gegeneinander kämpfen. Tatsächlich wird der Kampf aber immer nur zwischen zwei der Prominienten gleichzeitig ausgetragen. Der dritte im Bund moderiert daweile die Show und denkt sich neue Aktionen aus. Heute Abend wird das Oliver Pocher sein.

So geht es im Wechsel drei Ausgaben lang. In der vierten, der Finalshow, gibt es dann einen Dreikampf, in dem die jeweiligen Sieger der Duelle einen Vorteil haben werden. Wie genau das aussehen wird, erfahren die Zuschauer erst heute Abend.

Die Show geht jeweils 20.15 Uhr los. Die Finalshow am 22. Dezember wird von Laura Wontorra moderiert. Der Sieger darf sich dann “König der Kindsköpfe” nennen. Weitere Sendetermine sind der 8. und 15. Dezember.