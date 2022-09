Bald ist es so weit: „Chez Krömer“ Staffel 7 kommt

Anzeige

Der 2019 gestartete RBB-Talk „Chez Krömer“ geht ab Ende Oktober in die siebte Staffel. Wieder unterzieht Comedian Kurt Krömer seine Gäste einem „strengem“ Verhör.

Der Verhörraum öffnet wieder seine Pforten: Die siebte Staffel der RBB-Show „Chez Krömer“ startet am Montag, den 31. Oktober, mit sechs neuen Folgen online. Am Dienstag, den 1. November, folgt die lineare Austrahlzng im RBB-Fernsehen. Kurt Krömer verhört dann wieder – zum jetzigen Zeitpunkt noch bekanntgegebene – Menschen, die sich den Fragen ihres launenhaften Gastgebers bereitwillig stellen. In der Vergangenheit nahmen schon Stars und Sternchen aus Politik und Gesellschaft wie Erika Steinbach (ehemals CDU, künftig AfD), Sido, Frauke Petry (ehemals AfD), Bushido, Boris Palmer (noch Grüne), Helge Schneider oder Gregor Gysi (Die Linke) „bei Krömer“ Platz.

Bisher 35 Folgen „Chez Krömer“ bald 41

Die erste Folge der neuen Staffel ist am 31. Oktober in der ARD-Mediathek und auf YouTube verfügbar. Am 1. November wird diese dann im RBB-Fernsehen zu sehen. Die Folgen 2 bis 6 stehen dann im Wochenrhythmus jeweils montags online zur Verfügung und sind am Dienstagabend im RBB-Fernsehen zu sehen.

Quelle: ARD

Bildquelle: chezkrömer: RBB/ Daniel Porsdorf