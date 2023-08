„Die Fallers“-Star Ursula Cantieni tot – Sonderprogramm im SWR

Anzeige

Ursula Cantieni ist gestorben. Jahrzehntelang prägte sie im SWR „Die Fallers“ und „Sag die Wahrheit“. Der Sender ändert zum Tod der Schauspielerin sein Programm.

Ursula Cantieni ist am 15. August 2023 im Alter von 75 Jahren in Baden-Baden verstorben. Die Schauspielerin war vor allem aus dem SWR Fernsehen bekannt. Ehemann Markus Hubenschmid bestätigte ihren Tod.

Der Werdegang von Ursula Cantieni

Geboren am 5. Dezember 1947 in Zürich, wuchs Cantieni seit ihrem neunten Lebensjahr in Stuttgart auf. Sie war Professorin für Sprecherziehung an der Folkwang-Hochschule in Essen und begann ihre Schauspielkarriere an der Württembergischen Landesbühne in Esslingen. Besonders bekannt wurde sie als Bäuerin Johanna Faller in der SWR-Schwarzwaldserie „Die Fallers“, die sie fast 30 Jahre lang verkörperte. Zudem war sie von 2003 bis 2022 Mitglied des Rateteams der SWR-Sendung „Sag die Wahrheit“. Ende 2022 verabschiedete sich Cantieni vom Fernsehen.

Cantieni-Sonderprogramm im SWR

Aus Anlass des Todes von Ursula Cantieni ändert das SWR Fernsehen ab heute sein Programm. Geplant sind die Dokumentation „Ursula Cantieni – Die Frau hinter Johanna Faller“ sowie eine Spezialfolge der Ratesendung „Sag die Wahrheit“ unter dem Titel „Sag die Wahrheit – Bye-bye Ursula Cantieni“. Das SWR Fernsehen wird außerdem fünf der bemerkenswertesten Folgen aus dem Leben der Figur Johanna Faller ausstrahlen. Die Sendungen stehen nach ihrer Ausstrahlung im SWR Fernsehen auch in der ARD Mediathek zur Verfügung.

Die Programmänderungen im Überblick

„Ursula Cantieni – Die Frau hinter Johanna Faller“ : Mittwoch, 16. August 2023, 20.15 Uhr im SWR Fernsehen

: Mittwoch, 16. August 2023, 20.15 Uhr im SWR Fernsehen „Sag die Wahrheit – Bye-bye Ursula Cantieni“ : Mittwoch, 16. August 2023, 21 Uhr im SWR Fernsehen

: Mittwoch, 16. August 2023, 21 Uhr im SWR Fernsehen „Die Fallers“ – Lange Nacht: Sonntag, 20. August 2023, ab 22.50 Uhr im SWR Fernsehen

Bildquelle: Ursula Cantieni: SWR