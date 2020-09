Die Fußball-Woche im TV: Live-Spiele bei Sky, Sport1, ARD und DAZN

Anzeige

Im bezahlpflichtigen Sektor gibt es diese Woche Live-Fußball aus Italien, den UEFA Super Cup und die Playoffs zur Champions League. Auch Wolfsburg ist auf europäischer Ebene im Einsatz – jedoch im Free-TV. Dort ist auch das 100. Länderspiel von Dzsenifer Marozsan zu sehen.

Die Bayern spielen um den nächsten Titel – allerdings zu Zeiten der Corona-Krise unter schwierigen Voraussetzungen. Derweil versucht der VfL Wolfsburg, sich für den kleinen Europapokal zu qualifizieren. Die Playoffs um den großen Cup gibt es ab morgen bei exklusiv live bei Sky. Aber zunächst winkt den DFB-Frauen am Dienstag ein weiterer großer Schritt Richtung EM.

DFB-FRAUEN: Nach dem 3:0 über Irland am Samstag haben die DFB-Frauen am Dienstag, um 16 Uhr in der ARD mit Montenegro eine weitaus leichtere Aufgabe. Das Hinspiel hatte der Tabellenführer gar 10:0 gewonnen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtet aus Gründen der Belastungssteuerung auf die Wolfsburgerinnen Alexandra Popp, Svenja Huth und Kathrin Hendrich sowie Sara Däbritz (Paris). Giulia Gwinn fällt mit einer Knieverletzung aus. Dzsenifer Marozsan steht vor ihrem 100. Länderspiel.

CHAMPIONS-LEAGUE-PLAYOFFS: Ab Dienstag beginnen außerdem die Playoff-Spiele zur diesjährigen Gruppenphase der Königsklasse des europäischen Vereinsfußballs. Im Rahmen der Konferenz zeigt nur Sky alle zwölf Spiele und alle Tore der insgesamt sechs Duelle live. Darüber hinaus überträgt Sky an beiden Hinspiel- und Rückspielabenden jeweils auch ein Einzelspiel live und exklusiv im deutschen Fernsehen.

Zum Auftakt am Dienstag handelt es sich dabei um das Spiel zwischen FK Krasnodar und PAOK Saloniki, am Mittwoch (23. September) die Partie von KAA Gent gegen Dynamo Kiew. Zudem steht bereits fest, dass Sky das Rückspiel zwischen RB Salzburg – Maccabi Tel Aviv am darauffolgenden Mittwoch (30. September)live überträgt. Das weitere Rückspiel, das in voller Länge gezeigt wird, wird im Anschluss an die Hinspiele bekanntgegeben.

Bei DAZN läuft derweil an diesem Dienstag das Hinspiel der Salzburger live ab 21 Uhr, sowie die Partie Slavia Prag gegen FC Midtjylland. Am Mittwoch werden die beiden Spiele Olympiakos Piräus gegen Omonia Nikosia und Molde FK gegen Ferencvaros Budapest zur gleichen Sendezeit live gezeigt.

UEFA-SUPERCUP: Nach dem Triple wollen die Bayern das Superjahr 2020 mit dem vierten Titelgewinn fortsetzen. Am Donnerstag (21 Uhr) spielen sie als Champions-League-Sieger gegen Europa-League-Gewinner FC Sevilla um den europäischen Supercup – live bei DAZN und Sky. „Das wäre eine schöne Abrundung für den internationalen Wettbewerb“, sagte Hansi Flick. Problematisch ist der Spielort Budapest, nachdem dieser wegen steigender Corona-Infektionen vom Robert Koch-Institut zu einem Risikogebiet erklärt worden ist. „Es ist schon eine Sache, die man nicht ganz so versteht“, sagte Flick. Trotzdem wollen rund 2.100 Fans ihr Bayern-Team nach Ungarn begleiten. Die UEFA plant, die über 60.000 Zuschauer fassende Puskás Arena bis zu einem Drittel zu füllen.

EL-QUALIFIKATION: Drei Qualifikationsrunden muss der VfL Wolfsburg auf dem Weg zur erneuten Europa-League-Teilnahme überstehen. Und die zweite steht am Donnerstag (20.15 Uhr/Sport1) im eigenen Stadion an. Der Gegner heißt Desna Tschernihiw und kommt mal wieder aus der Ukraine. Dort kennen sich die Wolfsburger nach ihren Europa-League-Gastspielen bei Schachtjor Donezk und PFK Oleksandrija mittlerweile aus. Sollte der VfL nach dem 4:0 beim albanischen Club FK Kukesi auch gegen Tschernihiw gewinnen, käme es eine Woche später zum entscheidenden Playoff-Duell beim FC St. Gallen oder AEK Athen (wiederum live bei Sport1).

INTERNATIONALES: DAZN zeigt diese Woche nicht nur den UEFA Super Cup und die Champions League- Playoffs live. Schon ab diesem Dienstag werden zum Beispiel mehrere Spiele des englischen Liga Pokals live übertragen. Darunter auch die Spiele von Meister Liverpool bei Lincoln City und Manchester City gegen Bournemouth (beide Donnerstag, 20.45 Uhr). Eine genaue Auflistung findet sich hier. Auch die italienische Serie A und die Ligue 1 aus Frankreich läuft beim Sportstreaminganbieter. Aus der spanischen La Liga gibt es am kommenden Sonntag außerdem beispielsweise den saisonstart vom FC Barcelona gegen Villarreal. Nach der wochenlangen Wechsel-Posse um Lionel Messi, wird die größte Beachtung dabei wohl auf dem mehrmaligen Weltfußballer liegen – sollte er denn spielen. Das Premier-League-Wochenende gibt es hingegen wie gewohnt bei Sky.

BUNDESLIGA: Am Freitag ist natürlich auch wieder Bundesliga angesagt. Der Spieltag wird eröffnet von Hertha BSC Berlin und Eintracht Frankfurt, ab 20.30 Uhr bei DAZN. Alle weiteren Spiele zeigt Sky. Die Spiele Spiele FC Augsburg gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) und Schalke 04 gegen Werder Bremen (18.30 Uhr) sind dabei in UHD HDR zu sehen. Für Hoffenheim-Trainer Sebastian Hoeneß wird das Wiedersehen mit seinem früheren Arbeitgeber FC Bayern am Sonntag um 1530 Uhr eine knallharte Prüfung. Das Topspiel bestreiten Bayer Leverkusen und RB Leipzig am Samstagnachmittag.

Im deutschen Oberhaus müssen die Clubs jedoch weiter auch darum bangen, ob am zweiten Spieltag wieder ein paar tausend Fans in die Stadien dürfen. Steigen die Corona-Zahlen, könnten wie zum Auftakt in München und Köln wieder einige Geisterspiele drohen. Gefährdet ist vor allem besagtes Duell zwischen Schalke und Bremen, die ihren Start in die Spielzeit völlig verpatzten.[dpa/bey]