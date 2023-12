„Die Schule der magischen Tiere“: Der Kinoerfolg heute im Free-TV

„Die Schule der magischen Tiere“ ist nicht nur eine der erfolgreichsten Kinderbuchreihen aus Deutschland, sondern war 2021 auch ein großer Kino-Hit, der heute erstmals im Free-TV läuft.

Der Schriftstellerin Margit Auer ist im Jahr 2013 mit „Die Schule der magischen Tiere“ ein großer Wurf gelungen. Regelmäßig landeten Auers Kinderbücher auf den vorderen Plätzen der Bestseller-Listen, auch international. Inzwischen hat es die Hauptreihe auf 14 Buchbände geschafft. 2021 kam es dann zu der ersten Verfilmung aus Deutschland. Auch diese konnte guten Gewinn einfahren und war mit 1,7 Millionen Besuchern der erfolgreichste deutsche Kinofilm des Jahres innerhalb der eigenen Landesgrenzen.

© RTL / 2021 LEONINE Studios – Fuchs Rabbat (l.) und Ida Kronenberg (Emilia Maier)

„Die Schule der magischen Tiere“ läuft heute um 20.15 Uhr

Heute, am ersten Weihnachtsfeiertag, zeigt RTL „Die Schule der magischen Tiere“ um 20.15 Uhr erstmals im Free-TV. Die Wiederholung läuft am 26. Dezember um 13.30 Uhr ebenfalls auf RTL. Die Kinder wird es sicher freuen, denn für die Kleinen ist der Film auch gemacht. Alles beginnt mit der vielleicht elfjährigen Ida (Emilia Maier), die nach einem Umzug nun auf eine neue Schule kommt. Das idyllische Landschloss erinnert verdächtig an die Schule eines berühmten englischen Zauberlerhlings mit Blitznarbe im Gesicht. Und auch für Ida wird es nun magisch. Sie darf Patin eines sprechenden Tieres werden, was neben ihr sonst nur wenigen anderen Schülern erlaubt ist.

© RTL / 2021 LEONINE Studios – Benni Schubert (Leonard Conrads, l.) und Schildkröte Henrietta (gesprochen von Katharina Thalbach)

Mit dem Fuchs Rabbat an ihrer Seite, gilt es, neue Freundschaften zu schließen und einen dubiosen Dieb zu fangen, der frescherweise alle Schokoriegel aus dem Süßigkeitenautomaten gestohlen hat … und das war erst der Anfang. Dabei tut sich Ida u. a. mit dem Außenseiter Benni zusammen, der Pate der Schildkröte Henriette ist, die von Katharina Thalbach gesprochen wird. Weitere bekannte deutsche Schauspieler an Bord sind Nadja Uhl, Milan Peschel oder Justus von Dohnányi. Das Ganze fährt auch enige poppige Musical-Einlagen auf und ist aufgrund der arg naiven Geschichte wohl für Erwachsene recht uninteressant. Kinder können hier aber durchaus ihren Spaß haben.