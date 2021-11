Dschungelcamp 2022: Diese Stars sollen dabei sein

Anzeige

Das Dschungelcamp 2022 soll in Südafrika stattfinden, was wegen der neuen Corona-Variante derzeit auf der Kippe stehen könnte. Dennoch kursieren seit dieser Woche bereits die Namen der teilnehmenden Stars.

Drei Namen sind schon offiziell: Schlagersänger Lucas Cordalis, Modedesigner Harald Glööckler und Realitystar Filip Pavlović. Letzterer hatte Anfang des Jahres das Direktticket für das Dschungelcamp in der RTL-Dschungelshow gewonnen. Die „Bild“ will zudem weitere Namen in Erfahrung gebracht haben. So meldete das Blatt in dieser Woche für den RTL-Dschungel die Schauspielerinnen Anouschka Renzi und Tina Ruhland („Manta Manta“), Dieter Bohlens Ex Janina Youssefian, „Are you the One“-Star Christin Okpara und Linda Nobat, die man aus „Der Bachelor“ kennen könnte.

Weiterhin nennt die „Bild“ den früheren „GZSZ“-Schauspieler Eric Stehfest und „Prince Charming“-Teilnehmer Manuel Flickinger. Traditionell verkündet RTL die offizielle Teilnehmerliste aber immer erst kurz vor Start der neuen Staffel.

Südafrika, wo die kommende Ausgabe von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gedreht werden soll, rückt derweil in den Fokus der Welt, weil dort eine neue Corona-Variante festgestellt wurde. Wie die „Bild“ am Freitag berichtete, soll RTL allerdings derzeit weiter mit Südafrika als Austragungsort für das Reality-Format planen. Stornierungen gebe es noch keine.