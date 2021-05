Eishockey-WM startet heute mit Deutschland-Spiel live im Free-TV

Anzeige

Die Eishockey-WM in Lettland beginnt an diesem Freitag. Und gleich zu Beginn steht ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft auf dem Sport1-Programm.

Zum Auftakt bekommt es das Team von Bundestrainer Toni Söderholm am Freitag live ab 15 Uhr auf Sport1 mit Underdog Italien zu tun. Am Abend kommt es live ab 18.30 Uhr zum Duell zwischen Gastgeber Lettland und Topfavorit Kanada. Die Parallelspiele Russland – Tschechien und Belarus -Slowakei sind auf dem Pay-TV-Sender Sport1+ zu sehen.

Die nächsten Aufritte der DEB-Auswahl stehen dann am Samstag live ab 11 Uhr gegen Norwegen und am Montag live ab 18.30 Uhr gegen Kanada an – ebenfalls live im Free-TV.

Sport1 überträgt alle 64 Spiele live auf seinen Plattformen. Insgesamt berichtet der Sender über die Eishockey-WM in rund 110 Livestunden im Free-TV. Damit stehen pro Spieltag im Schnitt über sieben Livestunden Eishockey auf dem Programm. Es werden dabei über 30 Livespiele gezeigt, darunter alle Partien mit deutscher Beteiligung. Weitere WM-Partien sind auf Sport1+ sowie teilweise auch im kostenlosen Livestream auf Sport1.de zu sehen.

Die in zwei Achter-Gruppen gespielte Vorrunde dauert bis zum 1. Juni an. Danach geht es ab dem 3. Juni weiter mit dem Viertelfinale. Das Halbfinale ist am 5. Juni. Das Finale steigt wiederum am 6. Juni.