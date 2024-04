EM 2024: Riesen-Interesse bei TV-Zuschauerumfrage

Sport-Großereignisse wie die Fußball-Europameisterschaft sind auch immer Mega-Events im Fernsehen. Das gilt auch für die EM 2024. Dabei verfolgen immer mehr Zuschauer die Spiele im Netz.

Jeder zweite Erwachsene in Deutschland wird sich Spiele der kommenden Fußball-Europameisterschaft (14. Juni bis 14. Juli) im Fernsehen oder im Live-Stream anschauen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Internetknotens DE-CIX hervor, die am Montag in Frankfurt/Main veröffentlicht wurde. Das Fußballfieber steckt aber nicht alle an: 43 Prozent der Befragten sagten, dass sie die EM nicht verfolgen möchten. Der Rest hatte sich noch keine Meinung gebildet.

Bei der YouGov-Studie wurden in der zweiten April-Woche insgesamt 2035 Personen ab 18 Jahren in Deutschland befragt. Die Umfrage ist repräsentativ für die Bundesrepublik.

Mehrheit will EM 2024 im linearen TV schauen

34 Prozent der Befragten wollen mehrere Spiele, aber nicht das komplette Programm verfolgen. Jeder Zehnte hingegen möchte sich kein einziges Match entgehen lassen. Nur sechs Prozent der Teilnehmer der Befragung möchten ausschließlich zum Finale einschalten. Dabei interessieren sich Männer eher für die EM als Frauen. 60 Prozent der Männer und 40 Prozent der Frauen planen, Spiele anzuschauen.

Unter den potenziellen Zuschauern setzt die Mehrheit auf ein klassisches Erlebnis vor dem TV-Gerät. 55 Prozent von ihnen wollen die EM im linearen Fernsehen verfolgen. Immerhin knapp ein Viertel (24 Prozent) ergänzt die klassische TV-Nutzung um Online-Streams. 16 Prozent der EM-Interessierten setzen sogar ausschließlich auf Streamingdienste und Apps.

Wer die EM online verfolgt, greift dabei besonders oft zur Fernbedienung eines Smart-TVs (61 Prozent). Für 34 Prozent ist das Smartphone und für 30 Prozent das Laptop das Endgerät der Wahl, um die EM-Spiele zu verfolgen.