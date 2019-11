EM-Quali: Entscheidung live bei RTL

Deutschland spielt diesen Samstag gegen Weißrussland. Am Dienstag gegen Nordirland könnte noch ein finales Duell um die Qualifikation zur Euro 2020 anstehen. RTL zeigt die entscheidenden Partien live.

Heute Abend könnte die Messe im positiven Sinne aber auch schon gelesen sein. Hierfür bräuchte es einen Punktgewinn der Niederländer in Nordirland und einen gleichzeitigen Sieg der deutschen Elf gegen Weißrussland. RTL überträgt ab 20.15 Uhr live aus Mönchengladbach.

Sollten die Nordiren gewinnen, wird die Quali eine gehörige Portion komplizierter. Dann wären Deutschlands Kontrahenten punktgleich. Jeden Punkt, den Jogis Jungs heute gegen die Weißrussen holen, nehmen sie als Vorsprung mit in den letzten Spieltag. Dann würde ein Unentschieden im letzten Spiel gegen in Nordirland in Frankfurt am Dienstag reichen. Auch diese unter Umständen entscheidende Partie läuft live bei RTL.

Beide Spiele werden auch im kostenpflichtigen Livestream per TV Now angeboten. HD Plus-Kunden können die Begegnungen darüber hinaus auf RTL UHD auch in ultrahochauflösender Bildqualität genießen.