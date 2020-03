Erste türkische Serie mit deutscher Synchro kommt Mitte April

„Beziehungsstatus: kompliziert!“: Zee.One bringt das türkische Hitformat demnächst nach Deutschland und sorgt damit für eine besondere Free-TV-Premiere.

Zee.One zeigt als erster Sender in Deutschland eine türkische Serie in deutscher Synchronisation. Das Erfolgsformat „Beziehungsstatus: kompliziert!“ startet am Dienstag, den 14. April, und läuft von da an jeweils Montag bis Freitag um 21.05 Uhr. Mit dieser Pionierarbeit versucht Zee.One seine Besonderheit zu unterstreichen: Man ist nach eigenen Angaben der TV-Sender mit dem höchsten fiktionalen Anteil in der deutschen Free-TV-Landschaft. Begleitet wird der bisher einzigartige Serienstart von einer umfangreichen TV- und Digital-Kampagne.

„Beziehungsstatus: kompliziert!“ lief in der Türkei beim Sender Show TV in der Prime Time und erzielte dort regelmäßig überdurchschnittliche Quoten. „RelationshipStatus: It’s complicated!“, so der internationale Titel, wurde in mehrals 20 Länder verkauft, darunter Spanien, Rumänien, Slowenien, Indien, Pakistan, Malaysia, Indonesien und Afghanistan.

Die Serie erzählt die Romanze von Ayşegül und Can. Er ist ein berühmter Schauspieler, sie hat zwar gut geerbt, kann sich aber nicht die Rückreise von einem Griechenland-Trip leisten. Ayşegül muss sich Geld von Can leihen, nur um zuhause festzustellen, dass ihr Haus verkauft wurde – ausgerechnet an ebenjenen Schauspiel-Promi.