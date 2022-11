Europapokal: RTL zeigt heute „kleine“ Konferenz

Anzeige

RTL zeigt am Donnerstagabend die Europapokal-Partie des 1. FC Köln gegen OGC Nizza. Zwischendurch wird das Publikum auch über ein anderes Spiel auf dem Laufenden gehalten.

RTL zeigt am 3. November den sechsten Spieltag des Europapokals mit der Partie 1. FC Köln gegen OGC Nizza. Moderatorin Laura Papendick präsentiert den Fußball-Abend gemeinsam mit den Experten Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle um 20.15 Uhr live aus dem Rheinenergiestadion, teilte der Sender mit. Außerdem sollen Fans auch im Free-TV keine Entscheidung im Duell des 1. FC Union Berlin um Rang zwei in der UEFA Europa League verpassen. Kommentator Cornelius Küpper meldet sich in kurzen Schalten mit den Highlights aus der Partie der „Eisernen“ gegen Union Saint-Gilloise, so RTL Deutschland.

Der sechste Europapokal-Spieltag bei RTL im Überblick (Anstoß – Kommentator/in)

RTL



1. FC Köln – OGC Nizza (21.00 Uhr – Marco Hagemann & Steffen Freund)

Union Saint-Gilloise – 1. FC Union Berlin (21.00 Uhr – Cornelius Küpper)

RTL+



Qarabag FK – SC Freiburg (18.45 Uhr – E: Michael Born / K: Klaus Veltman)*

1. FC Köln – OGC Nizza (21.00 Uhr – E: Robby Hunke & Patrick Helmes / K: Jürgen Schmitz)

Union Saint-Gilloise – 1. FC Union Berlin (21.00 Uhr – E: Florian von Stackelberg / K: Christina Graf)

Real Sociedad – Manchester United (18.45 Uhr – E: Oliver Seidler / K: Christoph Stadtler)

Feyenoord Rotterdam – Lazio Rom (18.45 Uhr – E: Stefan Galler / K: Christian Straßburger)

Trabzonspor AS – Ferencvaros Budapest (18.45 Uhr – E: Tim Hemmrich / K: Julian Engelhard)

FK Partizan – 1. FC Slovacko (21.00 Uhr – E: Rene Langhoff / K: Philip Konrad)

Dynamo Kiew – Fenerbahce Istanbul (21.00 Uhr – E: Alexander Küpper)

FC Midtjylland – Sturm Graz (18.45 Uhr – K: Alexander Klich)

Sporting Braga – Malmö FF (21.00 Uhr – K: Stefan Fuckert)

*(E: Einzelspiel / K: Konferenz)

