Ein Mann wie ein Baum: NDR-Fernsehabend ganz im Zeichen von Charly Hübner

Charly Hübner ist eine Erscheinung: 1,92 Meter groß, mehr als 100 Kilo schwer, manchmal unrasiert, verstrubbelte Haare. Ein echter Typ und einer der erfolgreichsten deutschen Schauspieler.

Charly Hübner wächst in der DDR im Kreis Neustrelitz an der Feldberger Seenplatte beschaulich und ländlich auf. Seine Eltern betreiben einen Gasthof, sein Vater ist stellvertretender Bürgermeister und hat auch als informeller Mitarbeiter der Stasi gearbeitet, wie Charly Hübner viele Jahre nach dem Mauerfall erfahren hat.

Charly Hübner heute unter anderem in seinem ersten sowie seinem letzten „Polizeiruf 110“ zu sehen

Über einen Freund kommt Charly Hübner zur Schauspielerei. Sein Durchbruch vor der Kamera gelingt ihm mit der Rolle des Stasi-Oberfeldwebels im Oscar-prämierten Film „Das Leben der Anderen“. Hübner profiliert sich über die Jahre in unzähligen Rollen, spielt Sketche mit Anke Engelke in „Ladykracher“ und bekommt zahlreiche Preise, unter anderem den Grimme Preis für den Fernsehfilm „Bornholmer Straße“. Außerdem gehört Hübner seit Anfang 2014 zum Ensemble des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg und ist neuerdings auch noch Buchautor.

Er verkörpert auf der Bühne oft entrückte und theatralische Figuren, führt Regie und dreht nebenbei auch noch zahlreiche TV- und Kinofilme. Zwölf Jahre, von 2010 bis Januar diesen Jahres, brillierte Hübner als Kommissar Sascha Bukow im „Polizeiruf 110“ vom NDR aus Rostock. Zum 50. Geburtstag des Schauspielers am 4. Dezember widmet ihm nun das NDR Fernsehen einen Themenabend. Gezeigt werden dabei das Porträt „Charly Hübner – mit voller Kraft und Leidenschaft“ sowie sein erster und sein letzter „Polizeiruf 110“ aus Rostock („Einer von uns“ und „Keiner von uns„).

Der Abend im Überblick:

20.15 Uhr: „Polizeiruf 110: Einer von uns“. Der erste Fall mit Alexander Bukow (Charly Hübner) und Anneke Kim Sarnau (Katrin König) aus dem Jahr 2010, Buch und Regie: Eoin Moore.

21.45 Uhr: „Charly Hübner – mit voller Kraft und Leidenschaft“

22.45 Uhr: „Polizeiruf 110: Keiner von uns“. Letzter Fall mit Kommissar Alexander Bukow (2021). Buch: Anika Wangard und Eoin Moore; Regie: Eoin Moore

