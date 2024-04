Film-Highlights heute im Free-TV: Von „Last Action Hero“ bis „Parasite“

Der heutige Samstag-Abend hat einige Schmankerl für Film-Freunde im Gepäck. Dazu gehören u. a. gleich zwei Action-Streifen mit Arnold Schwarzenegger am Stück und der Oscar-prämierte südkoreanische Kino-Hit „Parasite“.

Wer sich heute Abend zur Prime Time einen gemütlichen Film-Abend mit dem Free-TV-Programm machen will, hat so einige unterhaltsame Kandidaten zur Auswahl. Auf Sat.1 rufen Harry Potter und seine Mitschüler den Orden des Phönix ins Leben. Auf Tele 5 kommt mit dem Zweiteiler „Die Nebel von Avalon“ eine vergessene TV-Perle rund um die Artus-Sage. Wer heiß auf 1990er-Action ist, schaltet ZDFneo ein, um die volle Ladung Arnold Schwarzenegger mitzunehmen. Und für Freunde des asiatischen Kinos zeigt ARD One den mit vier Oscars preisgekrönten südkoreanischen Kino-Hit „Parasite“. Aber auch um Mitternacht warten noch einige sehenswerte Filmklassiker im Programm.

„Harry Potter und der Orden des Phönix“

Obwohl hier im Bild der letzte „Harry Potter“-Film „Die Heiligtümer des Todes Teil 2“ zu sehen ist, legte „Der Orden des Phönix“ vier Jahre zuvor den stilistischen Grundstein für alle weiteren Filmabenteuer

Sat.1 zeigt heute Abend um 20.15 Uhr „Harry Potter und der Orden des Phönix“ (2007). Nachdem die Verfilmung des vierten Buches („Harry Potter und der Feuerkelch“ – 2005) auf, zugegebenermaßen hohem Niveau, enttäuschend war, fand der fünfte Film um den Orden des Phönix wieder zu den Stärken der ersten drei Filme zurück und legte den stilistischen Grundstein für alle anknüpfenden Filme wie „Der Halbblutprinz“ (2009) und „Die Heiligtümer des Todes“ Teil 1 (2010) und Teil 2 (2011). Auch heute noch sind die „Harry Potter“-Filme immer wieder sehenswert, was zweifellos auch für „Der Orden des Phönix“ gilt.

„Last Action Hero“ und „The 6th Day“ mit Arnold Schwarzenegger

Bild: Miljøstiftelsen ZERO – flickr.com – CC BY 2.0 – Lange war Arnold Schwarzenegger ein muskelbepackter Action-Star, dann Politiker und Gouverneur, doch das Action-Kino hat ihn nie losgelassen

Action-Freunde müssen heute Abend ZDFneo einschalten. Hier läuft um 20.15 Uhr „Last Action Hero“. Mit dieser wunderbaren Filmperle aus dem Jahre 1993 nahm Arnold Schwarzenegger unter der Regie von John McTiernan („Predator“, „Stirb Langsam“, „Jagd auf Roter Oktober“) herrlich selbstironisch sein eigenes überhöhtes 1980er-Actionstar-Image auf die Schippe. Direkt im Anschluss zeigt ZDFneo um 22.15 Uhr mit „The 6th Day“ (2000) einen weiteren Arnie-Streifen, in dem der damals über 50-jährige Muskelmann sich in einer alternativen Zukunft mit seinen eigenen Klonen herum schlagen muss. Das ist zwar nicht ganz so genial wie bei „Last Action Hero“, aber immer noch unterhaltsame Sci-Fi-Action-Kost

„Die Nebel von Avalon“ – der Geheimtipp für heute

Wer diesen oft vergessenen TV-Zweiteiler noch nicht gesehen hat, dem seit heute Abend ab 20.15 Uhr auf Tele 5 „Die Nebel von Avalon“ empfohlen. Diese europäische Produktion von 2001 verfilmte den gleichnamigen Roman von Marion Zimmer Bradley und wurde für ganze acht Emmys nominiert. In einer der Hauptrollen ist Angelica Huston („Addams Family“) zu sehen. Die Geschichte taucht tief in die Legenden rund um die britische Sagengestalt König Artus ein und verleiht diesem schon vielfach verfilmten Mythos eine ganz eigene Perspektive. Besonders die religiösen Aspekte spielen hier eine spannende Rolle und liefern einen interessanten Blick auf den historischen Wechsel vom heidnischen Naturglauben zum später dominierenden Christentum.

„Parasite“ – Der Oscar-Gewinner aus Südkorea

© koch films – Der Sohn einer verarmten Familie ergattert einen Job bei Großverdienern. Nach und nach holt er auch seine gesamte Familie dazu

Im Jahr 2019 ging die südkoreanische Thriller-Satire „Parasite“ international komplett durch die Decke. Ausnahmlos überall wurde die konsum- und gesellschaftskritische Filmgroteske bejubelt und mit Preisen geehrt. Als erster fremdsprachiger Film in der Geschichte der Oscar-Verleihungen gewann „Parasite“ die Auszeichnung „Bester Film“. Hinzu kamen noch „Bester internationaler Film“, „Beste Regie“ und „Bestes Originaldrehbuch“. Im Kern geht es um die krassen Gegensätze zwischen Arm und Reich in unseren westlichen Gesellschaften. Eine verarmte Familie zeckt sich über unterbezahlte Service-Jobs nach und nach (wie Parasiten) in die luxuriöse Lebenswelt ihrer Arbeitgeber hinein. ARD One zeigt „Parasite“ heute um 22 Uhr im linearen Programm.

Weitere Film-Tipps für Nachteulen

©1952 Melange Pictures LLC. All Rights Reserved. – Wer sich die DVD oder Blu-ray von „Zwölf Uhr mittags“ zulegen will, findet diese bei Studiocanal

Wer zum Klang der Mitternachtsglocke noch nicht ins Bett will, kann es sich diesen Samstag ruhig noch ein Weilchen länger vor dem Fernseher gemütlich machen. Die heutige Nacht wartet mit einigen Hollywood-Legenden auf. So zeigt das RBB-Fernsehen um 23.30 Uhr mit „Zwölf Uhr mittags“ einen unbestreitbaren Klassiker, den jeder Western-Freund mindestens einmal gesehen haben sollte. Wie Gary Cooper als Marshall Will Kane der Ankunft seines mordlustigen Erzrivalen mit dem 12-Uhr-Zug entgegen fiebert und verzweifelt seine unentschlossenen Mitbürger um Hilfe bittet, ist auch heute noch ein exzellentes Spannungsstück.

Ein ebenso unbestrittener Klassiker ist der 1957er Gerichtskrimi „Zeugin der Anklage“ mit Marlene Dietrich in der Hauptrolle. Regisseur Billy Wilder verfilmte hier bravourös den gleichnamigen Roman von Agatha Christie und erhielt dafür seinerzeit sechs Oscar-Nominierungen. Das BR-Fernsehen zeigt „Zeugin der Anklage“ heute Nacht um 0 Uhr.

Foto: ZDF/ Ralph Nelson – „Zurück in die Zukunft“ hat bis heute nicht ein Fünkchen seines Witzes und seines Charmes verloren

Wer nicht ganz so weit zurück in die filmische Vergangenheit will, kann aber auch einfach „Zurück in die Zukunft“ reisen. Über die allseits bis heute be- und geliebte Zeitreisekomödie mit Michael J. Fox und Christopher Lloyd braucht man eigentlich gar keine Worte mehr verlieren. Wer sich diesen zeitlosen Trip mal wieder geben möchte, schaltet heute um 1 Uhr nachts einfach das ZDF ein.