FOX zeigt ab heute die 3. Staffel von „Snowfall“

Finstere Machenschaften, dunkle Abgründe und jede Menge weißes Pulver – darum geht es in „Snowfall“. Die Serie beleuchtet auch in Staffel 3 die Hintergründe der Crack-Welle, die Amerika in den 1980er Jahren überrollte – und nimmt den Zuschauer mit in die Untiefen der Drogenhölle.

Während einige der Protagonisten im Drogengeschäft in irrwitziger Geschwindigkeit an Geld und Einfluss gewinnen, bleiben andere auf der Strecke. Konzipiert und produziert wurde „Snowfall“ von dem im April dieses Jahres verstorbenen Drehbuchautor und Regisseur John Singleton („Boyz n the Hood – Jungs im Viertel“) in Kooperation mit Eric Amadio („Stuntmen“) und Dave Andron („Justified“). Die junge Darstellerriege der düsteren Geschichte wird angeführt von Damson Idris, Emily Rios und Angela Lewis.

FOX präsentiert die deutsche TV-Premiere der dritten Staffel von „Snowfall“ ab 10. Dezember immer dienstags ab 21.00 Uhr in Doppelfolgen.