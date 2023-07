Frauen WM 2023: Eröffnung heute Morgen live in der ARD

Anzeige

Anpfiff im Ersten! Die Frauen Fußball-WM 2023 beginnt an diesem Donnerstag, 20. Juli, um 8.03 Uhr mit der Vorberichterstattung und der Live-Übertragung der Eröffnungsfeier im Ersten.

Aus dem NDR-Studio in Hamburg begrüßen Moderator Claus Lufen und ARD-Expertin Nia Künzer die Zuschauerinnen und Zuschauer. Vier Wochen lang übertragen ARD und ZDF alle Spiele. Die erste Begegnung überträgt das Erste live ab 9.00 Uhr. Die Partie Neuseeland – Norwegen kommentiert Christina Graf aus dem Eden Park in Auckland. Ab 12 Uhr spielt Australien gegen Irland im Stadium Australia in Sydney. Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Spiele der Gastgeber Australien und Neuseeland eröffnen Frauen WM 2023

Wer morgens live nicht dabei sein kann, kann die Spiele an ARD-Sendetagen in voller Länge in der ARD Mediathek erleben. Dort, auf sportschau.de und in der Sportschau-App gibt es zudem kompakte Zusammenfassungen aller 64 WM-Spiele. Per Sublizenz gibt es Highlights zudem bei Sky und DAZN.

Bildquelle: Sportschau-Logo: © WDR