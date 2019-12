Sky schaltet am Boxing Day Premier League-Spiele für alle Kunden frei

Die Bundesliga legt zwischen Weihnachten und Mitte Januar ihre Winterpause ein. In England rollt am zweiten Weihnachtsfeiertag hingegen traditionell der Ball.

Sky überträgt am sogenannten Boxing Day zehn Stunden live aus der Premier League. Die Übertragung beginnt um 13.20 Uhr mit der Partie Tottenham Hotspurs gegen Brighton and Hove Albion. Bis dahin könnte The Special One José Mourinho als neuer Trainer der Hotspurs schon seine Spuren hinterlassen haben.

Ab 15.30 Uhr gibt es alle sechs Parallelspiele live in der Boxing Day Konferenz. Unter anderem zeigt Sky die Begegnungen Chelsea gegen Southampton, Aston Villa gegen Norwich und Bournemouth gegen Arsenal.

Alle Abonnenten in Deutschland und Österreich können die Boxing Day Konferenz unabhängig von den gebuchten Paketen empfangen. Der Sender strahlt die Boxing Day Konferenz neben Sky Sport 1 HD auch auf Sky 1 HD aus.

Um 18.20 Uhr zeigt Sky dann das frühe Abendmatch zwischen Manchester United gegen Newcastle United. Um 20.30 Uhr steigt das „Match of the Week“ mit Leicester City gegen den FC Liverpool. Sky überträgt dieses Spiel live auf Sky Sport 1 HD und auch in Ultra HD auf Sky Sport UHD.

Der Boxing Day endet dann um 23.15 Uhr mit der Sendung „Premier League Kompakt“ und zeigt die Zusammenfassung der neun Spiele des Tages. Einen Tag später (27. Dezember) schließt um 20.35 Uhr die Partie zwischen den Wolverhampton Wanderers und Manchester City den Spieltag ab.