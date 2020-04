Fußball und Tennis: Das Sky-Sonderprogramm am Wochenende

Sky bietet an diesem Wochenende allen Sportbegeisterten ein umfangreiches Programm aus aktuellen Entwicklungen der Branche sowie einem Rückblick auf die Fußball-Bundesliga.

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Fußballs. Ab 15 Uhr zeigt Sky Sport Bundesliga 2 HD die „hisTOOORische Sky Konferenz“. Die Sendung blickt auf den 31. Spieltag der aktuellen Saison. Sky zeigt aus den fünf vergangenen Duellen in einer neu produzierten Live-Konferenz insgesamt 26 Tore. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Didi Hamann werden durch das Programm führen und per Live-Schalte unter anderem Rafinha und Mirko Slomka begrüßen.

Zuvor um 14.45 gibt es eine neue Folge von „So ist Fußball – das Beste von allem“ zu sehen, in der erinnerungswürdige Szenen vergangener Spiele kommentiert werden.

Auf Sky Sport News HD läuft außerdem am Sonntag eine neue Folge von „Wontorra – Allein zu Hause“. In der bevorstehenden Episode spricht Jörg Wontorra mit Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über die derzeitige Situation des BVB. Das Interview wird am Sonntag um 10.45 Uhr ausgestrahlt, am Montagabend wird die Folge um 19 Uhr und um 23 Uhr wiederholt.

Wer sich statt der Bundesliga lieber mit dem Tennis-Sport auseinandersetzen möchte, für den zeigt Sky Sport 2 HD am Samstag noch einmal den Triumph von Angélique Kerber beim Wimbledon-Turnier 2018 im Finale gegen Serena Williams.

In der kommenden Woche geht es dann für alle Tennisfans weiter: Am Mittwoch werden ebenfalls bei Sky Sport 2 HD an einem Thementag verschiedene ATP-Klassiker gezeigt mit unter anderem Boris Becker gegen Thomas Muster 1995 in Monte Carlo.