Genesis: Konzert- und Dokuabend heute bei Arte

Anzeige

Mit einem Dokumentarfilm und einem Konzertmitschnitt widmet sich der Kultursender Arte am Freitagabend der Band Genesis.

Anzeige

Ein einzigartiges Bühnen-Comeback: Bei ihrer „Turn It On Again“-Tour stand die britische Kultband Genesis 2007 nach knapp 15 Jahren Pause erstmals wieder auf der Bühne. Die Tournee endete mit einem Gratis-Konzert vor 500.000 Fans im Circus Maximus in Rom – eine echte Ausnahmeshow, erinnert Arte.

Der Freitagabend wird sich im Programm des Kultursenders voll und ganz diesem Comeback widmen. Um 21.45 Uhr beginnt das musikalische Programm mit einem knapp einstündigen Dokumentarfilm. „Genesis: The Last Domino?“ blickt dabei hinter die Kulissen der Band und begleitet sie bei den Probenprozessen.

Im Anschluss läuft dann um 22.40 Uhr die Erstausstrahlung von „Genesis, When in Rome 2007“. 90 Minuten lang können alle Fans der Band Konzertaufnahmen aus dem berühmten Circus Maximus erleben. Bis zum 28. September kann man beide Programmpunkte auch in der Arte-Mediathek streamen.

Quelle: Arte

Bildquelle: genesis: Guido Karp/ Arte