Green Seven Week startet: ProSieben will die Welt retten

„Let’s save the planet“ – für viele Menschen ist das eine Lebensaufgabe. Für ProSieben im Jahr 2023 der Titel der Themenwoche Green Seven, die heute startet.

Seit 15 Jahren zeigt ProSieben unter dem Label Green Seven Reportagen rund um Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt. Heute geht es wieder los. So setzen in der Green Seven Week vom 2. bis 9. Oktober die ProSieben-Magazine „taff“ und „Galileo“ verstärkt auf nachhaltige Themen, die inspirieren und Hoffnung für die Zukunft machen sollen. Zudem zeigt der Sender die ganze Woche über 90-sekündige Kurzfilme mit Nachhaltigkeits-Tipps im Programm. Die Themenwoche unter dem Motto „Let’s save the planet“ läuft auch bei Joyn.

Herzstück der 15. Green Seven Week ist die Reportage „Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt – 5 Ideen, die Hoffnung machen“. Sie läuft am Dienstag, 3. Oktober, in der Prime Time (20.15 Uhr). In diesem Green Seven Report stehen vier Menschen im Fokus, die „nicht kleben, sondern machen“, wie es in einer Mitteilung heißt. Ihre Ideen sollen Hoffnung schenken und Superkräfte der Natur wiedererwecken.

In „Wie die Natur uns vor dem Klimawandel schützt“ geht es um die Rettung von Wasser, Luft, Erde und Wald. Der Bremer Unternehmer Cornelius Bockermann setzt auf Frachtsegler als CO2-neutrale Alternative zu herkömmlichen Containerschiffen. Biologe und Naturschützer Dr. Michael Succow aus Greifswald will Moore bewässern, um CO2 zu binden. Landwirtin Maria Gimenez aus Brandenburg bewirtschaftet ihren 360-Hektar-Betrieb nach dem Modell der regenerativen Landwirtschaft. Und Land- und Forstwirt Korbinian Arzberger aus Griesau bei Regensburg hat sich dazu entschieden, seine 22 Hektar Wald naturnah mit Kaltblütern zu bewirtschaften.

