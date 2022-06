„heute-show“ verabschiedet sich in die Sommerpause – Specials kommen

Anzeige

Am Freitagabend läuft um 22.30 Uhr die letzte reguläre „heute-show“ vor der Sommerpause, bevor Fabian Köster und Lutz van der Horst mit Specials übernehmen.

Für drei „heute-show spezial“-Ausgaben machen sich die Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster auf die Suche nach den relevantesten politischen und gesellschaftlichen Themen in Deutschland, kündigt der Sender an. Die erste Folge „Quo vadis, CDU?“ ist am Freitag, 17. Juni 2022, um 22.30 Uhr im ZDF zu sehen. Die beiden weiteren Teile folgen am Freitag, 12. August 2022, und Freitag, 2. September 2022, jeweils um 22.30 Uhr.

Im ersten „spezial“ befassen sich Lutz van der Horst und Fabian Köster mit der CDU in ihrer neuen Rolle als größte Oppositionspartei in Deutschland. Lutz van der Horst kommentiert: „Die CDU will jünger, moderner, weiblicher werden. Für solche Satireprojekte sind wir genau die Richtigen.“ Gelingt Friedrich Merz mit der Partei ein Neustart in der Opposition? Die ersten Gehversuche erwiesen sich als holprig, und auch wenn die CDU mittlerweile versucht, sich mit ihrem neuen Vorsitzenden zurechtzufinden, bleiben doch etliche Fragen noch ungelöst.

Für alle Fans der Nachrichtensatire gibt es neben den „heute-show spezial“-Ausgaben noch ein weiteres neues Format in der ZDF Mediathek, um die Zeit bis zur Rückkehr von Oliver Welke zu versüßen: „heute-show präsentiert: Till to go!“. Till Reiners aus dem „heute-show“-Ensemble und einer der besten Comedians seiner Generation präsentiert ab Freitag, 22. Juli 2022, in fünf Ausgaben die wichtigsten politisch-gesellschaftlichen Themen, die im Sommer beschäftigen.

Er nimmt das „heute-show„-Publikum mit auf einen satirischen Spaziergang durch unwegsames politisches Gelände – aber bekanntlich ist ja der Weg das Ziel. Am Freitag, 9. September 2022, startet um 22.30 Uhr wieder die „heute-show“ aus dem Studio, wo Oliver Welke mit seinem Team alle brennenden politischen Fragen auf den Tisch bringt.

