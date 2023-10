Horror-Nacht auf Tele 5 mit Denise Richards und „Texas Chainsaw Massacre“

Anzeige

Tele 5 zelebriert Horror-Unterhaltung im Schocktober. Heute Abend fürchtet Denise Richards um ihr Leben in „Schrei, wenn du kannst“ und Leatherface kehrt zurück in „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“.

Es ist Schocktober-Zeit bei Discovery+ und Tele 5. Während der Streamingdienst Discovery+ diverse Grusel-Inhalte zur Verfügung stellt, widmet der TV-Sender Tele 5 jeden Mittwoch diesen Monats der Horror-Unterhaltung, wie DIGITALFERNSEHEN bereits berichtete. Heute Abend, am 11. Oktober, stehen die Horror-Streifen „Schrei, wenn du kannst“ und „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ auf dem Programm.

„Schrei, wenn du kannst“ mit 90er-Star Denise Richards heute auf Tele 5

Im Jahr 2001 war Schauspielerin Denise Richards bereits ein Weltstar geworden, u. a. dank des Kultstreifens „Starship Troopers“ (1997) und vor allem wegen des bombastischen Kino-Hits „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (1999) an der Seite von Pierce Brosnan. Kein Wunder also, dass die beliebte Schönnheit in dem 2001er Horror-Film „Schrei, wenn du kannst“ damals die prominenteste Hauptrolle übernahm. Des Weiteren spielten noch David Boreanaz, bekannt aus „Buffy“ und „Angel – Jäger der Finsternis“, oder Katherine Heigl („Grey’s Anatomy“) an ihrer Seite.

© Warner Bros. Entertainment GmbH – Neben Denise Richards ist auch Marley Shelton (rechts) bis heute eine aktive Schauspielerin, zuletzt in der 2022er „Scream“Neuauflage

In „Schrei, wenn du kannst“ bereiten sich fünf Mädels, darunter Richards und Heigl, auf eine große Party zum Valentinstag vor. Doch das hier wäre kein Horror-Streifen, wenn nicht ein brutaler Killer perfide Spiele mit den zu Tode geängstigen Girls treiben und sie rücksichtslos jagen würde. „Schrei, wenn du kannst“ zeigt Tele 5 heute, am 11. Oktober, um 22 Uhr.

„Texas Chainsaw Massacre: The Beginnung“ heute um 0 Uhr

Als „Transformers“- und „Bad Boys“-Regisseur Michael Bay im Jahr 2003 die Horror-Kultreihe „Texas Chainsaw Massacre“ wiederbelebte, hatte diese bereits drei Fortsetzungen zum 1974er Erstling zustande gebracht (die letzte 1995). Und auch „Michael Bay’s Texas Chainsaw Massacre“ sollte nicht das Ende des Franchise markieren. 2006 folgte mit „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ das Prequel zu Michael Bays Streifen. Dieses Mal übernahm Jonathan Liebesman („Zorn der Titanen“ mit Sam Worthington) die Regie.

© Warner Bros. Entertainment GmbH – Es ist der sechste Film im „Texas Chainsaw Massacre“-Universum. Die berühmte Kettensägen-Hetzjagd durchs Kornfeld darf natürlich nicht fehlen

Vier Teeanager geraten in „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ im Jahre 1969 im Zuge eines Roadtrips in die Fänge kannibalistischer Psychopathen, die eine Vorliebe für Kettensägen und Fleischerhaken haben. Das Schauspiel-Ensemble ist hier zwar weniger bekannt, dafür tritt R. Lee Ermey, der berühmte Drill-Sergeant aus „Full Metal Jacket“, als Menschenfleisch-Fanatiker auf. Tele 5 zeigt „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ heute um 0.05 Uhr im Anschluss an „Schrei, wenn du kannst“.