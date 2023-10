Tele 5 startet in den Schocktober: Horrorfilme jeden Mittwoch

Anzeige

Warner Bros. Discovery will auf die Halloween-Saison einstimmen und zeigt auf Discovery+ und Tele 5 jede Menge Horrorfilme.

In der „Halloween Collection“ auf Discovery+ findet man Inhalte zum Gruseln wie „Ghost Hunters“, „Ghost Adventures“ (6. Oktober), „Paranormal Roadtrip“ (11. Oktober), „Eli Roths Armee der Exorzisten“ (22. Oktober) gebündelt an einem Ort. Daneben startet Tele 5 am 4. Oktober in seinen Schocktober, wie Warner Bros. Discovery jüngst ankündigte.

Immer mittwochs läuft dabei ab 20.15 Uhr eine Doppelfolge von „Unheimliche Videos: Wahrheit oder Fake?“. Ab 22 Uhr folgen dann immer zwei Horrorfilme hintereinander. Zum Start am 4. Oktober läuft erst „Teufelskind Joshua“, in dem ein neunjähriger Junge plötzlich äußerst bedrohliche Verhaltensweisen an den Tag legt. Danach wird um 00.20 Uhr in „Texas Chainsaw 2D“ die Kettensäge ausgepackt.

Szene aus „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“ Foto: Warner Bros. Entertainment GmbH

Blutige Horrorfilme bei Tele 5

Am 11. Oktober folgt bei Tele 5 ab 22 Uhr ein Doppel aus „Schrei, wenn du kannst“ und „Texas Chainsaw Massacre: The Beginning“. Am 18. Oktober zeigt Tele 5 das „Freitag der 13.“-Doppel aus „Freddy vs. Jason“ und „Jason X“ und am 25. Oktober wird die atomar verseuchte Wüste in „The Hills Have Eyes 1 und 2“ zur Todesfalle.

