In einer Telefonzelle durch Zeit und Raum: „Doctor Who“ wird 60

„Doctor Who“ ist die langlebigste Science-Fiction-Serie der Welt und einer der wichtigsten Beiträge Englands zur Popkultur. Die mehr als 870 Folgen haben manchmal unterirdisch schlechte Effekte, aber immer einen zauberhaften eigenen Kosmos. Jetzt wird die Reihe 60 Jahre alt.

Erst eine harte Basslinie, dann ein Zischen und dann dieses Piuiujuuuupiuiujuuuu. Spätestens nach 15 Sekunden hat jeder Brite bei dieser elektronischen Melodie Bilder aus der Kindheit im Kopf. Seit 60 Jahren beginnt die Science-Fiction-Serie „Doctor Who“, mit demselben psychedelischen Motiv – und viele bleiben ihr ein Leben lang treu. Denn wie so vieles auf den britischen Inseln ist sie einzigartig auf der Erde: Laut dem Guinnessbuch der Rekorde ist es die langlebigste Science-Fiction-Serie der Welt.

Kennedy-Attentat überschattet erste „Doctor Who“-Folge 1963

Am 23. November 1963 bestiegen erstmals ein Doctor und andere Abenteurer ein als alte Londoner Polizei-Telefonzelle getarntes Raumschiff. Größenverhältnisse spielten damals keine Rolle und tun es bis heute nicht. Das erste Abenteuer „An Unearthly Child“ war Teil eines gleichnamigen Vierteilers, eines sogenannten Serials. Die Premiere fand mit knapp zweiminütiger Verspätung statt, weil sie von der Ermordung des US-Präsidenten John F. Kennedy am Vortag überschattet wurde.

Viele geniale Schauspieler sind in 871 Folgen in die Rolle des Doctor geschlüpft, darunter David Tennant, John Hurt, Peter Capaldi und Jodie Whittaker. Zum 60. Jahrestag der Premiere bietet die BBC in ihrer Mediathek Hunderte Folgen der Kultserie an. In Deutschland sind die Episoden unter anderem über den BBC Player bei Prime Video zu sehen. Disney+ startet derweil am Wochenende eine dreiteilige Special-Reihe (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

[Philip Dethlefs und Christof Bock]