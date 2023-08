MagentaTV Highlights: Zombies, Sci-Fi, Serienmörder

Anzeige

„The Walking Dead“, ein Körpertausch mit Folgen, der Yorkshire Ripper und mehr stehen im Herbst auf dem Programm bei MagentaTV. Die Highlights im Überblick.

Im kommenden Herbst bietet die MagentaTV Megathek eine Auswahl starker Inhalte. Nach „Tales of The Walking Dead“ wird das nächste Spin-off der erfolgreichen Serie „The Walking Dead“ exklusiv bei MagentaTV verfügbar sein: „The Walking Dead: Dead City“. Übrigens werden auch weitere neue Spin-offs der Zombie-Serie in Deutschland zunächst nur bei MagentaTV zu sehen sein (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).

Im Oktober steht zudem der Gewinner des 16. Queer Lion Awards von Venedig, der Film „Aus meiner Haut“ von Oscar-Gewinner Alex Schaad, zur Verfügung. Hinzu kommt auch „The Long Shadow“, eine britische True Crime-Serie, die die Jagd auf den „Yorkshire Ripper“ in den späten 70er-Jahren beleuchtet. Ergänzt wird das Angebot durch die schwedische Thriller-Serie „End of Summer“, basierend auf Anders de la Mottes Bestseller „Sommernachtstod“.

All diese Serien sind für MagentaTV-Kunden exklusiv und ohne Aufpreis in der MagentaTV Megathek streambar.

The Walking Dead: Dead City (ab 13. Oktober)

In der neuen Serie aus dem „The Walking Dead“-Universum verbünden sich Maggie (Lauren Cohan) und Negan (Jeffrey Dean Morgan), einstige Feinde, für eine gefährliche Mission im abgeschnittenen postapokalyptischen Manhattan. Die Insel, lange von den Walkern bedroht, birgt eigene Gefahren. In der verfallenden Stadt regieren anarchische Bewohner und Terror. Während Maggie und Negan Überlebenden begegnen, einem gefährlichen Marshal ausweichen und einen Killer stellen müssen, wird klar, dass ihre traumatische Vergangenheit ebenso gefährlich ist wie die Gegenwart in der von Zombies verseuchten Stadt.

Aus meiner Haut (ab 27. Oktober)

Das Paar Leyla (Mala Emde) und Tristan (Jonas Dassler) besucht eine abgelegene Insel auf Einladung von Leylas Freundin Stella. Hier geht etwas Mysteriöses vor: So tritt Stella (Edgar Selge) plötzlich als älterer Mann auf. Bald findet ein Ritual statt, bei dem Paare in andere Körper tauschen, um die Welt aus neuen Augen zu sehen. Nach dem Tausch weigert sich Leyla, zurückzukehren, und die Situation gerät außer Kontrolle. Die Science-Fiction-Liebesgeschichte „Aus meiner Haut“ von Alex Schaad, einem Studenten-Oscar-Gewinner, wurde bei den Filmfestspielen von Venedig 2022 mit dem Queer Lion Award ausgezeichnet.

The Long Shadow (ab 6. Oktober)

Die True Crime-Serie „The Long Shadow“ beleuchtet die fünfjährige Jagd auf einen der grausamsten Serienmörder Englands. Zwischen 1975 und 1980 brachte der „Yorkshire Ripper“ 13 Frauen um. „The Long Shadow“ zeigt die Perspektive der Opfer und ermittelnden Polizisten, die unter dem Druck standen, weitere Morde zu verhindern. Dabei enthüllt die Serie die immense Belastung der Ermittler während dieser teuren Polizeioperation, die von enormer Kritik begleitet war. Auch die Opferangehörigen litten während der Zeit Qualen des Nichtwissens. Die Serie wirft einen frischen Blick auf diese gut dokumentierte Geschichte und betont insbesondere den langanhaltenden Schatten eines Verbrechens. Die Hauptrollen spielen u.a. David Morrissey („The Walking Dead“) und Katherine Kelly („Coronation Street“).

End of Summer (ab 20. Oktober)

Im Sommer 1984 verschwindet in Südschweden ein fünfjähriger Junge. Trotz umfassender Suche der Dorfgemeinschaft bleibt er unauffindbar und hinterlässt Gerüchte, Verdächtigungen und eine trauernde Familie. 20 Jahre später leitet seine Schwester Vera (Julia Ragnarsson) in Stockholm eine Therapiesitzung, in der ein junger Mann die vertraute Erinnerung an ein Verschwinden teilt. Erschüttert kehrt Vera nach Hause zurück, um das Geheimnis jenes unaufhörlichen Sommers ein für alle mal zu lüften.

