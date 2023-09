„Inside Aldi“: Auftakt zur neuen ARD-Recherche-Reihe

Anzeige

Die ARD hat unter dem Titel „Die Recherche“ eine neue Doku-Reihe ins Leben gerufen. Heute erfolgt der Auftakt mit dem Enthüllungsreport „Inside Aldi“.

In einer Koproduktion von NDR und SWR wurde das neue Format „Die Recherche“ erschaffen. Ziel ist laut eigenen Aussagen ein investigativer Verbraucherjournalismus, der auch für junge Zielgruppen relevant sein soll. Zu einem Thema gibt es jeweils drei Folgen. Debütieren wird „Die Recherche“ erst in der ARD-Mediathek, kurz darauf aber auch im Fernsehen ausgestrahlt.

„Inside Aldi“ – Enthüllungen über den Discounter

Den Auftakt des neuen Formats bildet der Dreiteiler „Inside Aldi“. Der Anspruch ist es, kritisch hinter die Fassade des Konzerns zu schauen. Kann man bei Aldi wirklich gleichsam mit gutem Gewissen und zum kleinen Preis einkaufen? Woher kommen billiges Fleisch, billige Früchte oder billige Blumen? Ausbeuterische und umweltschädliche Produktionsbedingungen scheinen auch hier keine Ausnahme zu sein.

© ARD – Das neue Doku-Format „Die Recherche“ debütiert in der ARD-Mediathek © ARD/NDR – NDR zeigt heute um 20.15 Uhr die erste Episode von „Inside Aldi“ © SWR – Auch der SWR sendet um 20.15 Uhr „Inside Aldi“

Von Erdbeeren, Billig-Rosen und unwürdiger Tierhaltung

In der ersten „Inside Aldi“-Episode namens „Das grausame Geschäft mit den Erdbeeren“ schauen die Reporter in das Produktionsland Spanien, wo Wasserknappheit, schwere Pestizidbelastung beim Anbau und die Ausnutzung von illegalen Arbeitern vorherrschen. Folge 2, „Das scheinheilige Fleischversprechen“, offenbart, dass Aldi sich entgegen seines Marketing-Versprechens gegen bessere Haltungsbedingungen für die Tiere stellt, obwohl die Landwirte selbst sich keineswegs quer stellen. Und in der dritten Episode mit dem Titel „Die giftige Wahrheit der Billig-Rosen“ offenbaren sich ausbeuterische Verhältnisse bei der Produktion in Ostafrika.

„Inside Aldi“ startet heute in der Mediathek und im TV

Heute, den 4. September, sind ab 17 Uhr alle drei Episoden von „Inside Aldi“ in der ARD-Mediathek abrufbar. Folge 1 („Das grausame Geschäft mit den Erdbeeren“) wird zudem ebenfalls heute um 20.15 Uhr sowohl im NDR-Fernsehen als auch im SWR ausgestrahlt.

