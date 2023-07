INXS live: Restauriertes Konzert von 1991 heute in HD im Free-TV

Anzeige

Die australische Kultband INXS um den zu früh verstorbenen Frontmann Michael Hutchence ist heute (re-)live im Free-TV: Das Wembley-Konzert aus dem Jahr 1991 ist dabei erstmals in HD zu sehen.

Ursprünglich als The Farriss Brothers gegründet, erlangte die australische Band INXS unter Frontmann Michael Hutchence Weltruhm.

Im Rahmen des „Summer of Brothers & Sisters“ zeigt Arte ihr Konzert vom 13. Juli 1991 aus dem Londoner Wembley-Stadion. Beim letzten Konzert ihrer zwölfmonatigen „X-Factor“-Welttournee gibt die Band unter anderem ihre klassischen Hymnen „New Sensation“, „Mystify“ und „Need You Tonight“ zum Besten und ist auf dem absoluten Höhepunkt ihres Könnens zu erleben. Arte zeigt den Konzertfilm in einer vollständig restaurierten Fassung.

Michael Hutchence, Kirk Pengilly und Tim Farriss (v.l.) beim Konzert im Wembley-Stadion. © Petrol Records/Eagle Rock Films

Live-Konzert in Wembley krönender Abschluss der INXS-Welttournee 1991

Eagle Rock Films hat den klassischen INXS-Konzertfilm restauriert und präsentiert „Live Baby Live“ erstmals in HD. Vor insgesamt 72.000 begeisterten Fans lieferte die australische Formation, die zu den international erfolgreichsten Rockbands zählt, eine ihrer besten Performances. Der Auftritt war der krönende Abschluss der zwölf Monate langen Welttournee, die sämtliche Rekorde brach.

Die Regie bei diesem Ausnahme-Konzertfilm, der natürlich klassische INXS-Hymnen wie „New Sensation“, „Mystify“ und „Need You Tonight“ enthält, führte der renommierte britische Musikvideoregisseur David Mallet (AC/DC, U2, Madonna).

Aufzeichnung vom 13. Juli 1991 im Wembley-Stadion, London. Online verfügbar bis 25. September.

