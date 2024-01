Let’s Dance 2024: Das sind die Kandidaten

Ab Februar schwingen 14 Promis bei RTLs „Let’s Dance“ wieder das Tanzbein. Der Sender verriet nun, wer bei der 17. Staffel der beliebten Tanzshow dabei ist.

Der Sender RTL hat die 14 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17. Staffel der Tanzshow „Let’s Dance“ bekannt gegeben. Ihr Können auf der Tanzfläche unter Beweis stellen wollen diesmal der Choreograf Detlef Soost, Model und Sängerin Eva Padberg, Popsängerin Lulu Lewe, die Schwester von Sarah Connor, sowie Youtube-Koch Stefano Zarrella, der Bruder von Sänger Giovanni Zarrella. Das teilte der Sender in der Nacht zum Montag mit. „Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucket List abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es ‚Let’s Dance'“, wurde Detlef Soost zitiert.

Detlef Soost, Eva Padberg und Co. bei „Let’s Dance“ 2024

Bild: RTL

Die zehn weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind laut RTL: Autorin und Influencerin Ann-Kathrin Bendixen, Gabriel Kelly, Sohn von Musiker Angelo Kelly, Sportmoderatorin Jana Wosnitza, Schauspielerin & Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl, Comedienne Maria Clara Groppler, Schauspieler und Sänger Mark Keller, Sportler Simon Brunner, Sport-Influencerin Sophia Thiel, Unternehmer und „Höhle des Löwen“-Investor Tillmann Schulz und Comedian Tony Bauer.

Die neue Staffel startet den Angaben zufolge im Februar. Vergangenes Jahr hatte Boris Beckers Tochter Anna Ermakova gewonnen. Zu den früheren Gewinnern des RTL-Showklassikers gehören Prominente wie Ingolf Lück, Gil Ofarim, Victoria Swarovski, Maite Kelly und Sophia Thomalla.

