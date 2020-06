Letzte „heute-Show“-Ausgabe vor der Sommerpause

Noch ein letztes Mal berichtet Oliver Welke vom Weltgeschehen der vergangenen Woche, ehe es danach für längere Zeit in die Sommerpause geht.

Nach der heutigen Ausgabe wird es für fast drei Monate keine weitere „heute-Show“ geben. Diesen Freitagabend laufen die von Welke und Kollegen präsentierten Satire-Nachrichten zum vorerst letzten Mal wie gewohnt um 22.30 Uhr im ZDF. In der Nacht auf Sonntag, um 00.30 Uhr, kommt sie nochmal als Wiederholung. Der Schwestersender ZDFneo zeigt die letzte Ausgabe nochmals am Montag, um 00.45 Uhr.

Erst ab dem 11. September kehrt die „heute-Show“ dann wieder auf die heimischen Bildschirme zurück. Wer nicht so lange warten will, kann sich die alten Folgen sowohl in der ZDF-Mediathek als auch auf dem eigenen Youtube-Kanal anschauen.