„Lost for Words“: ZDF produziert neue Show mit Sabine Heinrich

In „Lost for Words“ soll Sabine Heinrich Menschen dabei begleiten, ihre Lese- und Schreibfähigkeit zu verbessern.

In Deutschland können 6,2 Millionen Erwachsene nicht oder nur unzureichend lesen und schreiben, erklärt das ZDF. Die vierteilige Langzeit-Dokumentation des Senders will nun acht Menschen über einen Zeitraum von vier Monaten begleiten. In Einzel- und Gruppenunterricht erhalten diese Nachhilfe im Lesen und Schreiben. Die Journalistin und Moderatorin Sabine Heinrich wird dabei durch das Format führen.

„Für die allermeisten ist es selbstverständlich, zu lesen und zu schreiben: ohne groß darüber nachzudenken, lesen wir Hinweisschilder, schreiben wir Nachrichten oder kleine liebe Botschaften und nehmen so am Leben teil. Seit ich mich mit dem Thema beschäftige, erfasse ich, wie klein meine Welt wäre, wenn ich das nicht könnte. Wie wertvoll es zum Beispiel ist, meinem Kind abends vorzulesen. Menschen zu begleiten, die sich ein Herz fassen und als Erwachsene endlich Lesen und Schreiben lernen wollen, empfinde ich als großes Geschenk. Ich möchte Rückenwind geben und Mut machen, an sich zu glauben“, so Heinrich.

„Lost for Words“ im Herbst im ZDF

In „Lost for Words“ wird Heinrich die unterschiedlichen Ursachen für geringe Literalität beleuchten und den Teilnehmenden zur Seite stehen, kündigt das ZDF an. In einem großen Finale sollen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre Fortschritte präsentieren, ist der Mitteilung des Senders zu entnehmen. Weitere Prominente sollen das Projekt im Verlauf unterstützen. Ab Mai 2023 will das ZDF die Doku drehen. Eine Ausstrahlung im TV ist für Herbst 2023 angesetzt.

