MagentaSport: Live-Eishockey aus der DEL heute und am Wochenende

MagentaSport überträgt heute live die Plaoffys aus der Deutschen Eishockey Liga. Dieses Wochenende folgt das Viertelfinale.

MagentaSport zeigt live die kompletten Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Die Kölner Haie und der ERC Ingolstadt tragen heute das entscheidende Spiel um den Einzug ins Viertelfinale aus. Ab 19.15 Uhr überträgt MagentaSport live und exklusiv. Der Sieger trifft am Sonntag auf das beste Team der Hauptrunde, die Fischtown Pinguins Bremerhaven. Die Viertelfinals starten am Samstag im Best-of-7-Modus mit der Partie Straubing gegen Schwenningen ab 15.45 Uhr. Samstag abends läuft dann Wolfsburg gegen München live ab 19.15 Uhr live. Und am Sonntag tritt Berlin gegen Mannheim an ab 13.45 Uhr bei MagentaSport.

Wer zieht heute ins Viertelfinale?

© Telekom – MagentaSport zeigt die kompletten DEL-Playoffs

„Super-Auftritt, sehr clever gespielt“, lobt MagentaSport-Experte Christoph Ullmann die Gäste. Denn Ingolstadt dominiert durch eine konzentrierte starke Defensviarbeit. Die Kölner kommen kaum zu Kombinationen, wirken zeitweise verunsichert. Kölns Kapitän Mo Müller bilanziert: „Ingolstadt hat es gut geschafft, uns vom Tor wegzuhalten. Da müssen wir gradliniger spielen. Hinter die Verteidiger spielen und uns nicht festspielen an den Linien. Da haben wir zu viel Momentum verloren. Das ist halt ein Playoff-Spiel, der Gegner kann auch gewinnen. Dann müssen wir’s halt morgen machen.“ Müller blickt zuversichtlich auf die heutige Partie: „Das ist das Rezept: wir müssen sie müde spielen. Und dann Schüsse aufs Tor.“

Terminübersicht für die DEL-Playoffs live bei MagentaSport:

Donnerstag (14. März) ab 19.15 Uhr: Kölner Haie gegen ERC Ingolstadt

Samstag (16. März) ab 15.45 Uhr: Straubing Tigers gegen Schwenninger Wild Wings

Samstag (16. März) ab 19.15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg gegen EHC Red Bull München

Sonntag (17. März) ab 13.45 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen Sieger Köln/Ingolstadt

Sonntag (17. März) ab 16.15 Uhr: Eisbären Berlin gegen Adler Mannheim

Quelle: MagentaSport