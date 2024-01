MagentaTV: Monk ist zurück und ermittelt in seinem letzten Fall

14 Jahre ist das Serienfinale her und nun kehrt der neurotische Meisterdetektiv zurück. MagentaTV zeigt exklusiv den neuen Spielfilm „Mr. Monk’s letzter Fall“.

In den USA ist „Mr. Monk’s Last Case“ über den Streamingdienst Peacock schon im Dezember 2023 an den Start gegangen. Hierzulande hat sich MagentaTV dafür die Exklusivrechte gesichert. Nun steht der Start des neuen Monk-Films auch für Deutschland fest. Ab dem 2. Februar ist „Mr. Monk’s letzter Fall“ ohne Zusatzkosten in der Megathek abrufbar und die Originalbesetzung ist wieder mit dabei.

Tony Shalhoub ist wieder Monk

© 2023 Peacock TV LLC. All Rights Reserved – An Monks heftigen Neurosen hat sich offenbar auch im neuen Film nichts geändert

2009 (in Deutschland 2010) wurde mit der achten Staffel auch die komplette Serie zu einem Abschluss gebracht. Für den neuen Spielfilm ist nun Hauptdarsteller Tony Shalhoub wieder als Monk zu sehen. Auch Ted Levine ist als (inzwischen ehemaliger) Captain der Mordkommission Leland Stottlemeyer wieder mit an Bord, wie auch Jason Gray-Stanford als Randy Disher, der nun vom Leutnant zum Sheriff aufgestiegen ist. Weiterhin dabei sind Hector Elizondo als Monk’s Therapeut Neven Bell, Gaitlin Mc Gee als Monk’s Stieftochter Molly und Traylor Howard als die exzentrische Assistentin des sympathischen Neurotikers.

„Der letzte Fall“ auf MagentaTV

© 2023 Peacock TV LLC. All Rights Reserved – Ted Levine spielt wieder Leland Stottlemeyer

Adrian Monk muss in seinem neuen Abenteuer also einen letzten Fall lösen, in den ausgerechnet seine Stieftochter Molly verwickelt ist. Monk erfuhr erst von Mollys Existenz, als er den Mord an seiner Ehefrau Trudy aufklären konnte. Inzwischen haben er und Molly ein inniges Verhältnis zueinander aufgebaut. Molly ist derweil eine erfolgreiche Journalistin geworden und bereitet sich auf ihre Hochzeit vor, doch ein Mord überschattet alles.

Wo läuft die „Monk“-Serie?

Wer sich bis zum zweiten Februar noch einmal die Serie geben will, kann einen Blick in das Programm von RTLup werfen. Dort läuft „Monk“ immer donnerstags ab 20.15 mit mehreren Episoden am Stück. Auch ORF1 sendet „Monk“ montags und dienstags im Nachmittagsprogramm. Der Pay-TV-Sender Warner TV Serie zeigt die Comdey-Detektivserie immer samstags im Vormittagsprogramm.