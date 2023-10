„Maischberger“ heute mit Bernie Sanders

Anzeige

Besuch aus den Staaten für „Maischberger“: Bernie Sanders, einstiger US-Präsidentschaftskandidat, spricht in der ARD-Talkshow heute unter anderem über sein Verhältnis zu Joe Biden und eine mögliche Wiederwahl Donald Trumps.

2020 war Bernie Sanders Joe Bidens größter innerparteilicher Konkurrent, jetzt unterstützt er dessen Wiederwahl zum US-Präsidenten. Der US-Senator aus Vermont rührt seit 40 Jahren mit seinen Reformideen die US-Politik auf – und eckt dabei mitunter nicht nur bei den Republikanern als „zu links“ an. Heute ist der 81-jährige Politiker zu Gast in der ARD-Talkshow „Maischberger“.

„Maischberger“: Bernie Sanders über Joe Bidens Politik und Wiederwahl

Sandra Maischberger lädt am Dienstags-Spätabend zum Polit-Talk im Ersten. (© WDR, ARD/ Thomas Kierock)

Im voraufgezeichneten Interview aus Berlin spricht Sanders unter anderem über die Rolle der USA im Ukrainekrieg. Aber auch die Gründe für seine Unterstützung für Joe Biden und dessen Erfolgschancen bei der Präsidentschaftswahl 2024 sind Thema. Hauptziel sei es laut Sanders, den „pathologischen Lügner“ Donald Trump zu verhindern. Joe Biden rechnet er gute Chancen auf eine Wiederwahl bei, wenn er einen guten Wahlkampf mache. In Hinblick auf die sozioökonomischen Verhältnisse in den USA kritisiert Bernie Sanders die „Gier der Großkonzerne“ als Hauptgrund für die Inflation.

Anzeige

Israel-Krieg bei „Maischberger“ am 17.10.2023

Ein weiterer Schwerpunkt von „Maischberger“ am 17. Oktober ist der Nahostkonflikt. Was passiert mit den israelischen Hamas-Geiseln? Und was mit den Palästinensern, die im Gaza-Streifen auf der Flucht sind? Wie lässt sich eine weitere Eskalation des Konflikts in der Region verhindern? Zu diesen Themen spricht Sandra Maischberger mit Militärexperte Carlo Masala von der Universität der Bundeswehr München.

„Maischberger“ läuft am 17. Oktober um 22.50 Uhr im Ersten.