Matthias Opdenhövel und Kai Pflaume heute zu Gast bei „Late Night Berlin“

Heute Abend nimmt Klaas Heufer-Umlauf gemeinsam mit dem Moderator von „The Masked Singer“ die neuen Kandidaten unter die Lupe und lässt sich außerdem Social Media Tipps von Kai Pflaume geben.

„The Masked Singer“-Moderator Matthias Opdenhövel spricht mit Klaas Heufer-Umlauf diesen Montag, um 23.10 Uhr, über den Start der dritten Staffel der ProSieben-Sendung und betrachtet dabei die zehn neuen Kandidaten ganz genau: Das Nilpferd, das Alien, die Biene, der Frosch, das Skelett, das Erdmännchen, der Hummer, die Katze, der Anubis und das Alpaka – welche Prominente verbergen sich unter den zehn neuen Masken? Einen ersten Blick auf die Kostüme erhascht „Late Night Berlin“ zusammen mit Matthias Opdenhövel bei den Proben auf der „The Masked Singer“-Bühne in Köln.

Noch neu in den Gewässern der Social Media, aber auf Kurs: Moderator und „Ehren-Influencer“ Kai Pflaume will Klaas Heufer-Umlauf bei seinem Besuch im Studio in die Geheimnisse guter Instagram-Stories einweihen. Der Moderator betreibt erst seit April dieses Jahres unter dem Namen „Ehrenpflaume“ auch einen eigenen Youtube-Kanal, auf dem er sich mit interessanten, auch bekannten Menschen trifft und mit ihnen eine gute Zeit verbringt sowie spannende Geschichten zu hören bekommt.

Die neue Ausgabe von „Late Night Berlin“ mit Matthias Opdenhövel und Kai Pflaume ist heute Abend, um 23.10 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn zu sehen.