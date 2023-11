So geht’s im Montagskino weiter: „Die purpurnen Flüsse“ und Will Smith

Anzeige

Nach der Adrenalin-Reihe geht es trotzdem noch weiter mit Action und Thrillern im Montagskino. Heute mit dabei: Will Smith, danach „Die purpurnen Flüsse“.

Die vier neuen Folgen „Die purpurnen Flüsse“ werden ab dem 20. November montags um 22.15 Uhr als Free-TV-Premiere ausgestrahlt. Sie ersetzen somit das gewohnte Montagskino im ZDF mit internationalen Blockbustern aus Hollywood und Europa, beziehungsweise laufen im Rahmen dessen.

Free-TV-Premiere: Vier neue Folgen „Die purpurnen Flüsse“

In der ersten Folge verursacht ein mysteriöser Maskenmann einen Busunfall in der Nähe eines kleinen Ortes. Sechs Schulkinder sterben dabei. Commissaire Niémans und Lieutenant Delaunay stehen vor einem Rätsel. In den weiteren Fällen wird unter anderem noch die ausgeblutete Leiche einer Studentin in einer abgelegenen Kunsthochschule entdeckt. Außerdem geschehen in einer abgelegenen Anstalt am Atlantik äußert merkwürdige Dinge.

Anzeige

Will Smith muss sich in „Gemini Man“ mit einer jüngeren Version seiner selbst (im Vordergrund) auseinandersetzen. © Universal Pictures/Paramount

Zuvor gibt es aber nochmal einen Action-Kracher mit einem atemberaubenden Special-Effects-Feuerwerk von Produzent Jerry Bruckheimer („Top Gun: Maverick“). Will Smith und Clive Owen spielen in „Gemini Man“ unter der Regie von Ang Lee („Hulk“, „Brokeback Mountain“).

Doppelrolle für Smith: Der in die Jahre gekommene Auftragskiller Henry Brogan muss in dem Film gegen seinen eigenen jüngeren Klon kämpfen, der das Ergebnis eines Geheimprojekts namens Gemini ist. Owen gibt derweil den perfiden Antagonisten Clay Verris.

„Gemini Man“ läuft diesen Montag, 13. November, um 22.15 Uhr im ZDF. Am letzten „regulären“ Montag des Jahres (18. Dezember) ist übrigens noch die „Ben Hur“-Neuauflage aus dem Jahr 2016 im ZDF-Montagskino zu sehen.