MotoGP startet Samstag bei DF1

Der Privatsender DF1 hat in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Privatsender ServusTV ein weiteres Sportübertragungsrecht erworben.

In den nächsten drei Jahren bis 2026 wird die Motorrad-Weltmeisterschaft live im Free-TV in Deutschland ausgestrahlt. Die Vereinbarung umfasst die renommierten Rennklassen MotoGP, Moto2 und Moto3 und ermöglicht es DF1, insgesamt 12 ausgewählte Rennen pro Saison in Deutschland zu zeigen. Den Start macht die Übertragung des Grand Prix von Portugal (Portimão, 23./24.03) durch DF1. Darüber hinaus ist die MotoGP im Free TV bei Red Bull TV und im Stream von ServusTV On in Österreich zu sehen.

Die Rennen werden von den bekannten Moderatoren Christian Brugger und Alex Hofmann geleitet, während sich Alina Marzi und Eve Scheer abwechselnd direkt von der Strecke melden. Als Experten sind Stefan Bradl, Gustl Auinger und Sandro Cortese im Einsatz. Neben der linearen Übertragung im Free-TV auf DF1 können alle Rennen auch im Livestream des Senders verfolgt werden. Somit haben Zuschauer die Möglichkeit, das Renngeschehen auf allen gängigen mobilen Geräten in Deutschland zu verfolgen. Die MotoGP, die in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum feiert, zählt zu den spannendsten und beliebtesten Motorsportserien weltweit.

Zu Beginn des Jahres hat DF1 die Hauptsendeplätze des ehemaligen TV-Senders ServusTV Deutschland übernommen. Neben den lizenzierten Formaten von ServusTV und Sportrechten wie der MotoGP, der Formel E und der PENNY DEL, bietet die Zusammenarbeit zwischen DF1 und der globalen Sport-Entertainment-Plattform DAZN den Sportfans zusätzliche hochwertige Programminhalte und attraktiven Live-Sport.

Die 12 LIVE-Rennen der MotoGP auf DF1: