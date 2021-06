„NDR Info 21.45 Uhr“ feiert 10-jähriges Jubiläum

Anzeige

Fast eine Dekade gibt es das Nachrichtenmagazin des NDR nun schon. Am Sonntag wird „NDR Info 21.45 Uhr“ dann 10 Jahre alt.

Vor fast zehn Jahren, am 6. Juni 2011, begrüßte Moderator Thomas Kausch die Zuschauer zum ersten Mal zu „NDR Aktuell 21.45“. Ersmals gab es somit im NDR Fernsehen ein viertelstündiges Nachrichtenmagazin am Hauptabend. Am Sonntag, 6. Juni, feiert die Sendung dann ihr Jubiläum.

Die wichtigsten Infos des Nordens

„Jeden Abend um viertel vor zehn versuchen wir unser Versprechen an die Zuschauerinnen und Zuschauer einzulösen: nämlich die wichtigsten Nachrichten und Ereignisse aus unseren vier Staatsvertragsländern klar und erklärend in 15 kompakten Minuten zusammenzufassen.“, so Andrea Lütke, Direktorin des Landesfunkhauses Niedersachsen und stellvertretende NDR Intendantin.

Meistgesehenes Spätnachrichtenformat

In diesem Jahr ist „NDR Info 21.45“ mit durchschnittlich 500.000 Zuschauern im Norden eine der erfolgreichsten Sendungen im NDR Fernsehen. Bundesweit erreicht die Hauptnachrichtensendung des NDR sogar über 800.000 Menschen. Damit ist sie das meistgesehene Spätnachrichtenformat aller Dritten Programme in Deutschland.

Bereits der Nachrichtentag vor zehn Jahren war ereignisreich. Es gab Unwetter über dem Norden und allein in Hamburg 1.100 Feuerwehreinsätze. Und außerdem hatte die EHEC-Epidemie Norddeutschland im Griff. Seitdem liefen mehr als 2.500 Sendungen über das Tagesgeschehen im Norden.

Die Moderatoren

Vom ersten Tag an war er dabei: Moderator Thomas Kausch. Er wechselt sich nun mit Julia-Niharika Sen ab. Die crossmediale Nachrichtenmarke NDR Info vereint zudem die Angebote in Fernsehen, Hörfunk, online und in den sozialen Netzwerken. Im Radio liefert NDR Info Nachrichten im Viertelstundentakt. Dazu kommen dann Hintergründe und Interviews zu den wichtigen Ereignissen in Norddeutschland und der Welt.

Weiterhin kommt seit dem Jahreswechsel auch das Nachrichtenangebot für die Nacht, die ARD Infonacht, vom NDR. Der NDR zeigt montags bis freitags vier Nachrichtensendungen. Und NDR Info läuft um 14 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr und um 21.45 Uhr.

NDR Info App, Podcast und Co.

Dazu kommen noch Kompakt-Ausgaben in 100 Sekunden sowie der Podcast „Nachrichtenlage am Morgen“. Dieser kann unter anderem über die NDR Info App abgerufen werden. Und auch auf Facebook, Instagram und Twitter ist NDR Info zu finden.