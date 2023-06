Neuer TV-Schauplatz bei „Feuer & Flamme“

Anzeige

Die beliebte Dokutainment-Reihe „Feuer & Flamme“ des Westdeutschen Rundfunks (WDR) wechselt den Schauplatz und zeigt nächstes Jahr den Feuerwehralltag in Duisburg.

Neben Einsätzen zu Land und in der Luft soll diesmal auch die Arbeit der Hafenwache im Fokus stehen, wie der Sender am Freitag mitteilte. Duisburg ist die dritte Ruhrgebietsstadt, die zum Drehort der Reihe wird. Bisher wurden schon die Feuerwehren in Gelsenkirchen und Bochum begleitet.

„Die Vielschichtigkeit des Einsatzspektrums der Feuerwehr Duisburg wird sicherlich eine Bereicherung für die neue Staffel sein“, sagte Oliver Tittmann, Leiter der Feuerwehr Duisburg. Die Stadt biete etwa Schwerindustrie und chemische Anlagen, verschiedene Verkehrswege und Logistikzentren sowie Stadtteile sehr unterschiedlicher Art.

An bis zu 70 Tagen sollen die Einsatzkräfte der Feuerwache Hamborn sowie der Hafenwache begleitet werden. Der WDR setzt dafür nach eigenen Angaben auch besonders hitzebeständige Helmkameras ein, die extra für die Reihe entwickelt wurden.

Vor dem Wachwechsel werden laut WDR im Herbst 2023 noch einmal sechs neue Folgen „Feuer & Flamme“ aus Bochum ausgestrahlt. Insgesamt fünf Staffeln drehte der Sender hier.

