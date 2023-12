NFL verliert Sendeplatz: Disney-Jubiläum diese Woche bei RTL

Die NFL muss in dieser Woche ausnahmsweise den Sender wechseln: RTL feiert am Sonntag nämlich das Jubiläum von Disney.

Die beiden Sonntagspartien im Free-TV in Woche 13 der Regular Season werden am 3. Dezember nicht bei RTL laufen, wie der Sender ankündigte. Stattdessen springt der Spartensender Nitro ersatzweise ein. So wird dort am Sonntag ab 18.15 Uhr aus dem NRG Stadium in Houston die Partie der Houston Texans gegen die Denver Broncos übertragen. Im Anschluss folgt ab 22.25 Uhr die Partie der Los Angeles Rams gegen die Cleveland Browns aus dem SoFi Stadium in Inglewood. Bis 2 Uhr morgens ist die Übertragung inklusive Rahmenprogramm angesetzt. Bei RTL+ kann man die Football-Spiele daneben auch online streamen. Auf der Plattform geht es am Sonntag bereits um 19.10 Uhr mit der NFL-Pregame-Show los, wie RTL ankündigte. Um 19 Uhr kann man im Streaming zusätzlich das Duell der Miami Dolphins gegen die Washington Commanders sehen.

Disney-Filme und „Bauer sucht Frau“ am Sonntag

Hintergrund des Senderwechsels der NFL-Spiele ist das große Disney-Jubiläum, das RTL mit einem umfassenden Themenprogramm zelebriert. Bereits am Samstag, 2. Dezember, läuft zur Primetime der Gala-Abend „Disney100 – Die große Jubiläumsshow“ mit Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski. Am Sonntag folgen dann verschiedene Filme. So zeigt RTL bereits ab 9.35 Uhr das kurze Disney-Special „Once Upon A Studio“ und den Animationsfilm „Coco – Lebendiger als das Leben!“, gefolgt von „Wish – Das Special zum Film“, „Findet Nemo“, „Findet Dorie“ und „Zoomania“, der um 15.40 Uhr starten soll.

„Encanto“ feiert Free-TV-Premiere bei RTL.

NFL bald wieder zurück bei RTL

Im Vorabendprogramm läuft unter anderem eine neue Folge von „Bauer sucht Frau“ zur Überbrückung, bevor RTL um 20.15 Uhr die deutsche Free-TV-Premiere des Disney-Animationsfilms „Encanto“ feiert. Im Spätprogramm geht es ab 22.05 Uhr unter anderem weiter mit dem Fantasyfilm „Snow White and the Huntsman“.

Am 10. Dezember sollen die beiden Sonntagsspiele der NFL wieder wie gewohnt bei RTL zu sehen sein, wie der Privatsender in einer Pressemitteilung ankündigte.

