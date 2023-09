Western und Würdigung: Heute Nicole-Kidman-Abend bei Arte

Anzeige

Sie gilt als eine der großen Charakterdarstellerinnen Hollywoods, insbesondere der 1990er und frühen 2000er: Nicole Kidman. Heute auf Arte erfährt ihr Schaffen Würdigung.

Von „Batman Forever“ (1995) über „Eyes Wide Shut“ (1999) bis zu „Moulin Rouge“ und „The Others“ (2001): In den 1990er und frühen 2000er Jahren war Nicole Kidman eine der präsentesten Hollywood-Schauspielerinnen in großen Kino-Produktionen. Sie ist aber keineswegs von der Leinwand verschwunden. Jüngst war sie zum Beispiel 2022 als ehrwürdige Königin Gudrún im Wikingerabenteuer „The Northman“ zu sehen. Und heute Abend wird sie auf Arte zu sehen sein.

Kidman wurde fast über Nacht zum Weltstar

© UIP – Nicole Kidman und Tom Cruise spielten in den 1990ern vor der Kamera immer wieder das Liebespaar, das sie schließlich auch im realen Leben wurden

Mit gerade einmal 23 Jahren kam Nicole Kidman nach Hollywood. In ihrer über dreißigjährigen Karriere drehte sie bisher um die 70 Filme. Ihr internationaler Durchbruch war der Survival-Thriller „Todesstille“ an der Seite von Sam Neill („Jurassic Park“) und Billy Zane („Titanic“). Kurz darauf drehte sie 1990 mit dem damaligen Weltstar Tom Cruise („Mission Impossible“) „Tage des Donners“ und es dauerte nicht lange, bis die beiden auch hinter der Kamera ein Paar wurden.

Mehrmals in ihrer Karriere wurde Nicole Kidman für den Oscar nominiert, den sie 2003 schließlich für „The Hours – Von Ewigkeit zu Ewigkeit“ erhielt. Legendär sind auch die jahrelangen Dreharbeiten zusammen mit ihrem damaligen Noch-Eheman Tom Cruise für „Eyes Wide Shut“ unter Stanley Kubrick. Die erbarmungslose Regie-Legende soll das Schauspielerehepaar ohne Rücksicht bis zur Belastungsgrenze strapaziert haben.

Nicole Kidman pur heute auf Arte

© UIP – Heute zeigt Arte den Neo-Western „In einem fernen Land“, wo sich zwei irische Einwanderer (Kidman und Cruise) in ihrer neuen Heimat USA verlieben und beweisen müssen

Diesen Sonntag Abend steht das Arte-TV-Programm also ganz im Zeichen von Nicole Kidman. Um 20.15 Uhr erfolgt die Ausstrahlung des 1992er Neo-Westerns „In einem fernen Land“, in dem Nicole Kidman und Tom Cruise, wie so oft damals, gemeinsam spielten. Im Anschluss um 22.25 Uhr erfolgt die deutsche TV-Premiere der Dokumentation „Nicole Kidman – Eyes Wide Open“ über ihr Lebenswerk. Letztere ist auch in der Mediathek abrufbar.

Bildquelle: Nicole Kidman: Arte