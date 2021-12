„Ninja Warrior“: Promi-Special heute bei RTL

Anzeige

Am dritten Advent sammeln 20 prominente Athleten im Ninja-Warrior-Parcours Geld für die RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ im Rahmen des Spendenmarathons.

Nach zwei spannenden Parcours-Runden dürfen die drei besten Promi-Athleten am Ende des Abends versuchen, den Mount Midoriyama zu bezwingen, der auch in diesem Jahr unter freiem Himmel in Köln auf seine Eroberer wartet. Alle Hindernisse wurden für die Promi-Variante etwas einfacher gemacht als in der regulären Show. Produziert wurde die Show wie immer von RTL Studios. Für jedes bezwungene Hindernis in Runde 1 erspielen die Promis 1.000 €. 1000 € extra gibt’s, wenn man bei der Ring-Jagd den Silbernen Ring fängt. In Runde 2 gibt’s pro geschafftem Hindernis 1.500 €, und am Mount Midoriyama in Runde 3 kann man pro Markierung nochmal 1.000 € erspielen. Das Gesamtergebnis kommt der RTL-Stiftung „Wir helfen Kindern“ zugute. Das Special läuft am heutigen Sonntag, den 12.12., um 20.15 Uhr auf RTL.

Die komplette Hindernisübersicht: Stage 1: Pfeil-Sprung, Planken-Gang, Chaos-Bälle, Tunnelsprung 2.0 zu Ringrutsche, Ring-Jagd und die Wand. Stage 2: Reifenwechsel, Drehscheibe, Cargo-Netz mit Doppel-Hebel, Himmelsleiter, Steil-Treppe und der Kamin. Stage 3: Mount Midoriyama.

„Ninja Warrior“: Diese 19 Promis sind heute dabei

Angela Finger-Erben , RTL-Moderatorin – sie hat Angst vor den Chaos-Bällen, kann aber, sollte sie ins Wasser fallen, die „Last Woman Standing“

, RTL-Moderatorin – sie hat Angst vor den Chaos-Bällen, kann aber, sollte sie ins Wasser fallen, die „Last Woman Standing“ Stefanie Noppinger , als Joker ziehen, die dann für sie den Parcours zu Ende machen würde.

, als Joker ziehen, die dann für sie den Parcours zu Ende machen würde. Bibiana Steinhaus-Webb , ehemalige Fußballschiedsrichterin

, ehemalige Fußballschiedsrichterin Calvin Kleinen , Reality TV-Darsteller (u. a. ‚Temptation Island‘ 2019, ‚Temptation Island VIP‘ 2020, ‚Festspiele der Reality-Stars‘ 2021)

, Reality TV-Darsteller (u. a. ‚Temptation Island‘ 2019, ‚Temptation Island VIP‘ 2020, ‚Festspiele der Reality-Stars‘ 2021) Filip Pavlovic , Reality TV-Darsteller (‚Die Bachelorette‘ 2018, ‚Bachelor in Paradise‘ 2019)

, Reality TV-Darsteller (‚Die Bachelorette‘ 2018, ‚Bachelor in Paradise‘ 2019) Irina Schlauch , Reality TV-Darstellerin & erste Princess Charming von RTL+ und VOX

, Reality TV-Darstellerin & erste Princess Charming von RTL+ und VOX Kevin Großkreutz , ehemaliger Fußballprofi – er ist angesichts des Parcours aufgeregter als bei einem Champions-League-Spiel.

, ehemaliger Fußballprofi – er ist angesichts des Parcours aufgeregter als bei einem Champions-League-Spiel. Manuel Flickinger , Reality TV-Darsteller (‚Prince Charming‘ 2019) und LGBTQ-Kunstfigur Lafayette Diamond

, Reality TV-Darsteller (‚Prince Charming‘ 2019) und LGBTQ-Kunstfigur Lafayette Diamond San Diego Pooth , Sohn von Verona Pooth – mit 17 Jahren ist er der Jüngste unter den heutigen Athleten. Der sportliche Youngster freut sich auf den Parcours und will weit kommen.

, Sohn von Verona Pooth – mit 17 Jahren ist er der Jüngste unter den heutigen Athleten. Der sportliche Youngster freut sich auf den Parcours und will weit kommen. Sandy Mölling , Sängerin bei den No Angels – sie leidet unter Höhenangst und hat daher Respekt vor allen Höhen-Hindernissen.

, Sängerin bei den No Angels – sie leidet unter Höhenangst und hat daher Respekt vor allen Höhen-Hindernissen. Thorsten Legat , ehemaliger Fußballprofi – er hat 25 Kilo abgenommen und sprang in der 6. Staffel zweimal ein.

, ehemaliger Fußballprofi – er hat 25 Kilo abgenommen und sprang in der 6. Staffel zweimal ein. Cathy Hummels , Moderatorin, Influencerin & Spielerfrau

, Moderatorin, Influencerin & Spielerfrau Jasmin Wagner , Sängerin (‚Blümchen‘) & Schauspielerin

, Sängerin (‚Blümchen‘) & Schauspielerin Julia Scharf , Sportschau-Moderatorin

, Sportschau-Moderatorin Julius Brink , ehemaliger Beachvolleyballer

, ehemaliger Beachvolleyballer Martin Schmitt , ehemaliger Skispringer und Gesellschafter

, ehemaliger Skispringer und Gesellschafter Michele Gwozdz aka Mimi , Content Creator und ‚Bachelor‘-Kandidatin 2021

aka , Content Creator und ‚Bachelor‘-Kandidatin 2021 Mickie Krause , Sänger und Entertainer, bereits zum 3. Mal dabei

, Sänger und Entertainer, bereits zum 3. Mal dabei Pascal Hens , ehemaliger Handball-Profi und Star von ‚Let’s >Hence< (aka Let’s Dance)‘

, ehemaliger Handball-Profi und Star von ‚Let’s >Hence< (aka Let’s Dance)‘ Sven Hannawald, ehemaliger Skispringer und Unternehmensberater