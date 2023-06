Ocean Race heute live aus Kiel im Free-TV und im Stream

Anzeige

Heute Nachmittag zeigt der NDR live das sogenannte „Fly By in Kiel“. Die Segelregatta-Welttour des Ocean Race ist an der Ostsee angekommen.

Nach vier Monaten sind die Yachten des Ocean Race zurück in Europa. Boris Herrmann und das Team Malizia fliegen diesen Freitagnachmittag, den 9. Juni, an der Kieler Küste vorbei. Das vorletzte Rennen führt sie und die anderen Boote vom dänischen Aarhus nach Den Haag. Der NDR zeigt die heutige Etappe live im Fernsehen und im Online-Stream auf ndr.de.

Das Ocean Race heute live ab 15 Uhr

Zum sogenannten „Fly-By in Kiel“ geht es ins traditionsreiche Segelrevier vor der Kiellinie um die Wendemarke und zurück aufs offene Meer. Der NDR sendet live aus der Kieler Förde. Die Moderatoren empfangen ehemalige Segel-Profis wie Aktive zum Talk und sind dicht dran, wenn die pfeilschnellen Segelboote die Wendemarke passieren.

Als Gäste mit dabei sind zum Beispiel die deutsche Seglerin Susann Beucke, die mit dem Schweizer Team Holcim – PRB die 2. Etappe des diesjährigen Ocean Race gewann. Oder auch der Bremer Roland Gäbler, der fünfmal an den Olympischen Spielen teilnahm und 1995 und 1997 „Deutscher Segler des Jahres“ wurde.

Die Übertragung im NDR Fernsehen findet heute von 15 Uhr bis 16 Uhr statt. Der Live-Stream auf ndr.de ist von 15 Uhr bis mindestens 16.30 Uhr einsehbar – je nach Wetterlage und Geschwindigkeit der Yachten.

Bildquelle: NDR-Fernsehen-Logo: © NDR