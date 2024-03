Oliver Geissen heute mit Sat.1-Premiere

Die Bundesrepublik Deutschland wird 75 Jahre alt. Zu diesem Geburtstag feiert Oliver Geissen ab Montag in der neuen Sat.1-Ranking-Show „Unsere Lieblinge“ Deutschlands größte Comedians, Film- und Musikstars.

Steven Gätjen, Jörg Pilawa, Andrea Kiewel, Uwe Ochsenknecht, Caroline Frier, Heiner Lauterbach, Ruth Moschner und Ingolf Lück unterstützen Oliver Geissen dabei. Welcher Star hat sich besonders in unser Herz gespielt? Wer hat uns am meisten zum Lachen gebracht? Und welche Geheimnisse stecken hinter den Karrieren unserer Lieblinge? Kleiner Spoiler: Im Ranking der zwanzig lustigsten Comedians des Landes sind insgesamt 106 Comedypreise, 16 Deutsche Fernsehpreise und 16 Bambis vertreten.

Das ist „Unsere Lieblinge“:

Anlässlich des 75. Geburtstags der Bundesrepublik Deutschlands feiert Oliver Geissen in der neuen Sat.1-Ranking-Show „Unsere Lieblinge“ Deutschlands größte Comedians, Musik- und Film-Stars. Das Ranking unserer Lieblinge von Platz 20 bis Platz 1 fußt auf einer Forsa-Umfrage. Produziert wird „Unsere Lieblinge“ von der i&u TV Produktion GmbH.

Oliver Geissen seit 1999 nur bei RTL tätig

Abgesehen vom Karriereanfang in den 90ern beim ZDF war Geissen für 25 Jahre exklusiv für RTL tätig. Mit „Unsere Lieblinge“ tritt er nun erstmals bei der direkten Konkurrenz auf. Die Sendung läuft zunächst in drei Folgen ab diesem Montag in Sat.1.