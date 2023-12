„Pop around the Clock“-Silvester auf 3sat mit Tina Turner als Höhepunkt für 2023

Wie jedes Jahr feiert 3sat auch 2023 mit dem Konzert-Marathon „Pop around the Clock“ Silvester: Der unvergessenen Tina Turner ist dabei der Höhepunkt zur Primetime vorbehalten.

Die im Mai 2023 verstorbene Pop-Diva wird an Silvester im Rahmen von „Pop around the Clock“ in einem Konzert von 2008 zu sehen. Der Gig im Fußballstadion der niederländischen Stadt Arnheim wird um 20.15 Uhr bei 3sat zu sehen sein. Dann heißt es „Tina: live!“.

Tina Turner als „Pop around the Clock“-Silvester-Highlight 2023

Nach Tina Turner kommen noch die für ein „Pop around the Clock“-Thementag obligatorischen Rolling Stones mit einem US-Konzert in Newark von 2012. Der Königin des Pops, Madonna, ist es dann überlassen das 3sat-Publikum ins neue Jahr 2024 zu begleiten. In der Nacht folgen Bryan Adams, die Backstreet Boys, Santana und Rita Ora.

Zu den Highlights am Vor- und Nachmitag gehören derweil Sting, Peter Gabriel, Eric Clapton und die „Highwaymen: American Outlaws“, namentlich Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings und Kris Kristofferson.

Der gesamte Pop around the Clock-Thementag an Silvester 2023 auf 3sat im Überblick:

Bob Dylan: Shadow Kingdom – The Early Songs, Santa Monica 2021, 6.15 Uhr

„Highwaymen: American Outlaws“, 7.05 Uhr

Lynyrd Skynyrd: Live at the Ryman, Nashville 2022, 8.20 Uhr

Mick Fleetwood & Friend, London 2020, 9.15 Uhr

Eric Clapton: Across 24 Nights, London 1990, 10.30 Uhr

Peter Gabriel: Secret World – live, Modena 1993, 11.30 Uhr

Sting: My Songs, Château de Chambord 2022, 12.45 Uhr

Céline Dion: Une seule fois, Quebec 2013, 14 Uhr

Herbert Grönemeyer: Das ist los!, Gelsenkirchen 2023, 14.45 Uhr

Paul McCartney & Wings: Rockshow, Madison Square Garden 1976, 16.45 Uhr

George Michael: Live in London, 2008, 17.45 Uhr

P!nk: Funhouse, Sydney 2009, 19 Uhr

Tina Turner Live, Arnheim 2008, 20.15 Uhr

Rolling Stones: Grrr live!, Newark 2022, 21.30 Uhr

Madonna: Rebel Heart Tour, Sydney 2016, 23.30 Uhr

Bryan Adams: Waking up the Neighbors, London 2022, 1.30 Uhr

Backstreet Boys: In a World like this, Saitama (Japan) 2013, 2.30 Uhr

Santana: Corazón, Guadalajara 2013, 3.45 Uhr

Rita Ora: At the Eiffel Tower, Paris 2021, 5 Uhr

Für Musikfreunde folgt nach dem „Pop around the Clock“ Marathon dann noch der 3sat-Thementag „Klassik nonstop“ an Neujahr.