„Promi Big Brother“ ab heute auch im Free-TV: Konfro-Einzug zum Auftakt

Sat.1 startet am Montagabend mit einer überlangen ersten Folge von „Promi Big Brother“, die ordentlich Konfliktpotential mit sich bringt.

Schon seit Samstag harren die ersten Promis im Container aus und letzterer Begriff ist in diesem Jahr nicht nur im übertragenen Sinne zu verstehen. Nachdem das Reality-Format seine Kandidaten in den vergangenen Staffeln immer wieder in verschiedene Bereiche und Themenwelten verfrachtete, geht man 2023 zurück zu den Anfängen: eine recht karge Wohnlandschaft in einem beengten Container.

Seit Samstag leben dort der Schlagersänger Peter Klein, die Reality-Stars Yeliz Koc, Patricia Blanco, Matthias Mangiapane und Paulina Ljubas, „Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski, Spielerfrau Dilara Kruse, Bachelor Dominik Stuckmann, Schauspielerin Manuela Wisbeck, Skandal-Streamer Ron Bielecki und Magier Philo, wie Sat.1 mitteilt. Der Einzug wurde auf Joyn Plus+ übertragen, wo man täglich einen 24/7-Livestream aus dem Haus verfolgen kann.

Ein Blick in den „Promi Big Brother“-Container. Foto: Sat.1/ Willi Weber

„Promi Big Brother“ ab Montagabend täglich bei Sat.1

Die reguläre Free-TV Übertragung bei Sat.1 beginnt derweil am heutigen Montagabend (20. November 2023) um 20.15 Uhr. Jochen Schropp und Marlene Lufen moderieren „Promi Big Brother“ auch die aktuelle Staffel. Die Startshow wird dabei bis weit nach 23 Uhr laufen und will direkt mit Konfro-Potential aufwarten. Neben dem Wildcard-Gewinner und Content Creator Marco Strecker wird nämlich in der ersten Live-Show Iris Klein, die Ex-Frau von Peter Klein in den Container einziehen.

Zwei Wochen lang will Sat.1 nun jeden Abend live aus dem Container berichten. Im Anschluss an die Ausstrahlung wird das Geschehen dann in „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ von Melissa Khalaj und Jochen Bendel zusätzlich aufgearbeitet und kommentiert.

