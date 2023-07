ProSieben startet neue Show mit Carolin Kebekus

Anzeige

In der neuen ProSieben-Show „Wir gegen die!“ treten Carolin Kebekus und ihr Bruder gemeinsam gegen andere Geschwister an.

Am 29. August soll der Startschuss für die neue Primetime-Sendung fallen. In der ersten Show von „Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show“ treten Carolin und David Kebekus gegen die Schwestern Oti und Motsi Mabuse an. „Wir sind richtig aggro bei solchen Spielen!“, kündigt Motsi Mabuse an.

Die Mabuse-Schwestern sind jedoch nicht die einzigen Konkurrentinnen für Carolin und David Kebekus in dem neuen Format von ProSieben. Weitere drei Episoden mit anderen Gästen sollen immer dienstags im Wochenrhythmus folgen. Jeannine Michaelsen wird die Abende moderieren.

Zu den weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Spiele-Show gehören Benni und Dennis Wolter, Julia und Johannes B. Kerner sowie Sandra und Jessica Schwarz.

Quelle: ProSieben