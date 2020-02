Romance TV zeigt heute „Rosamunde Pilcher: Vier Jahreszeiten“

Der Todestag der beliebten Autorin jährte sich jüngst zum ersten mal – und Romance TV ehrt Rosamunde Pilcher mit der Ausstrahlung eines Vierteilers.

Im Gedenken an die Mutter der Cornwall-Romantik, Rosamunde Pilcher, die am 6. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren verstorben ist, zeigt Romance TV anlässlich ihres 1. Todestages den Vierteiler „Rosamunde Pilcher: Vier Jahreszeiten“.

Die ersten beiden Teile der Familiensaga mit Senta Berger und Natalia Wörner in den Hauptrollen starten am Samstag, 08.02. um 20.15 Uhr, die weiteren Teile folgen am Sonntag, 09.02. ebenfalls um 20.15 Uhr.