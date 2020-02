„Room 104“: Start der 3. Staffel heute bei Sky Atlantic HD

Die Fortsetzung der Anthologieserie von den Duplass-Brüdern hält zwölf neue Geschichten aus einem Motelzimmer bereit.

Ein gewöhnliches amerikanisches Motel, ein Raum, diverse Gäste: Im Zimmer 104 übernachten die unterschiedlichsten Menschen und jeder einzelne hat seine eigene Geschichte. In der HBO-Anthologie-Serie von Jay und Mark Duplass treffen Horror, Drama und Komödie in abgeschlossenen Episoden aufeinander, die nicht nur in der Gegenwart verankert sind.

Die Begegnungen der Personen in Zimmer 104 wandeln sich in verrückte und überraschende Szenarien die sich immer etwas anders entwickeln als vom Zuschauer erwartet. Zu den Stars der dritten Staffel von „Room 104“ gehört neben Luke Wilson („Zombieland: Doppelt hält besser“) und die oscarnominierte June Squibb („Nebraska“) auch Cobie Smulders („How I Met Your Mother“).

Die dritte Staffel der Anthologieserie „Room 104“ ist ab diesem Mittwoch um 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic HD zu sehen sowie parallel dazu auf Sky Ticket, Sky Go und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Die beiden ersten Staffeln der Serie sind ebenfalls abrufbar.