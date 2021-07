RTL bedankt sich mit großer Live-Show bei Alltagshelden

Anzeige

Alltagshelden – tagtäglich halten sie die Gesellschaft am Laufen. Ihren Einsatz will RTL nun in einer Live-Show würdigen und „Danke“ sagen.

Ohne sie würde die Gesellschaft stillstehen – Menschen, die jeden Tag ihrer Arbeit nachgehen, um für andere da zu sein. Sei es im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten oder beim Paketdienst – ihr Beitrag war und ist gerade in Pandemiezeiten unverzichtbar. RTL will all jenen danken, die seit eineinhalb Jahren Pandemie unter erschwerten Bedingungen arbeiten und Belastungsgrenzen überschritten haben. Deshalb veranstaltet der Kölner Sender am Samstag, 28. August ab 20.15 Uhr eine große Open-Air-Live-Show mit den besten deutschen Comedians.

„RTL sagt Danke“ findet live vom „Seaside Beach“ am Essener Baldeneysee statt. Zu Gast sind dabei unter anderen Mario Barth, Sascha Grammel, Die Ehrlich Brothers, Oliver Pocher, Ilka Bessin, Atze Schröder, Paul Panzer, Mirja Boes und Özcan Cosar. Außerdem sorgen neben Bosse weitere musikalische Acts für Abwechslung. Moderiert wird der Abend hingegen von Lola Weippert und Daniel Hartwich.

Mit dem großen Live-Event bedankt sich der Kölner Sender nicht nur beim Pflege- und medizinischen Personal, sondern auch bei Sanitätern, Paketzustellern, Verkäufern und allen anderen Menschen, die die Systeme der Gesellschaft in den letzten Monaten am Laufen gehalten haben. Stellvertretend für alle Zuschauer vor den Bildschirmen, werden systemrelevante Berufsgruppen zum großen Live-Event eingeladen, um vor Ort in entspannter Atmosphäre einen unterhaltsamen Abend zu erleben. Deshalb können sich die Corona-Alltagshelden unter RTL.de/danke anmelden und kostenlose Tickets für das Open-Air-Spektakel am Essener Baldeneysee erhalten.